Jueves, 29 de enero de 2026
Petróleo

Asamblea chavista aprobó reforma petrolera afín a Estados Unidos para atraer inversión privada a Venezuela

enero 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Estatal Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa) - EFE
La nueva ley ofrece más garantías a los privados, cede el control estatal de explorar y reduce los impuestos.

Este jueves 29 de enero, la Asamblea chavista de Venezuela aprobó la reforma a la ley petrolera que abre la industria completamente a empresas privadas, mientras Estados Unidos busca volver a operar en el país tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero.

"Queda sancionada para la historia, para el futuro, para nuestras hijas y nuestros hijos la Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos", dijo Jorge Rodríguez, quien preside la ilegítima Asamblea en Venezuela y es hermano de la encargada del régimen, Delcy Rodríguez.

Y añadió: "Solo cosas buenas vendrán después del sufrimiento".

La reforma fue propuesta por Delcy Rodríguez, quien asumió el poder luego de la captura de Maduro en una operación militar estadounidense a comienzos de enero.

Rodríguez, quien encabeza un vuelco a la histórica relación hostil con Washington, tendrá que sancionar la reforma, la cual ofrece más garantías a los privados, cede el control estatal de explorar y reduce los impuestos.

Cabe mencionar que el petróleo venezolano se encuentra bajo un embargo que impuso el presidente Donald Trump en 2019 durante su primer mandato.

Desde que Maduro fue capturado, la Administración del presidente Trump controla las ventas de crudo venezolano.

En un discurso en Davos, Trump dijo que "Venezuela hará más dinero (con el petróleo) en los seis próximos meses que el que hizo en los 20 años pasados".

Precisamente, Delcy Rodríguez dijo hace días que al país ingresaron los primeros 300 millones de dólares provenientes de la venta de petróleo venezolano por parte de Estados Unidos.

