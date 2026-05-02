La nueva adaptación de ‘Las Crónicas de Narnia’ se retrasa: esta es la nueva fecha de estreno

Luego de que Netflix adquiriera los derechos de la famosa saga literaria de ‘Las Crónicas de Narnia’, se ha levantado una enorme expectativa sobre esta nueva adaptación que, según un anuncio reciente, retrasa su estreno en cines y la plataforma de streaming.

La cinta está bajo la dirección de la aclamada directora Greta Gerwig, quien ha dirigido ‘Mujercitas’ y la taquillera ‘Barbie’, con un elenco de distintas estrellas como Daniel Craig, Meryl Streep, Beatrice Campbell y Carey Mulligan.

‘Narnia: El sobrino del mago’ es el título de la película que, en la obra literaria, sigue la historia de ‘Digory’ y ‘Polly’, unos niños que están en Londres, donde terminan en el estudio del tío ‘Andrew’, un mago egoísta, lo que desencadenará una serie de eventos inesperados.

Netflix tenía previsto estrenar la película a finales de 2026, pero en un comunicado oficial anunció que 'Narnia: El sobrino del mago' llegará a salas IMAX y cines a nivel mundial el 12 de febrero de 2027.

Posteriormente, la película se podrá disfrutar en Netflix a partir del 2 de abril de 2027, dos meses después de su recorrido por las salas de cine, siendo una de las producciones de la plataforma que tendrá un amplio recorrido en los teatros, algo no muy común en el gigante del streaming.

“Las funciones especiales en IMAX comenzarán desde el 10 de febrero de 2027”, aclaró Netflix en redes sociales.

Esta nueva adaptación no tendrá ninguna conexión con las películas que realizó Walden Media para Disney a mediados de los años 2.000. En aquella ocasión decidieron contar la historia de ‘Narnia’ en el orden de la publicación de los libros, mientras que todo parece indicar que Netflix contará la historia en orden cronológico.

‘Las crónicas de Narnia’ es una de las obras de literatura fantástica más aclamadas del mundo. Escritas en los años 50 por C.S. Lewis, su tema central es la lucha del bien contra el mal, tomando al león ‘Aslan’ como una deidad muy parecida a Jesucristo.

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Los libros se dividen en ‘El sobrino del mago’ (cuenta el origen de Narnia), ‘El león, la bruja y el ropero’, ‘El caballo y el muchacho’, ‘El príncipe Caspian’, ‘La travesía del Viajero del Alba’, ‘La silla de plata’ y ‘La última batalla’.