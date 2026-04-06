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Lunes, 06 de abril de 2026
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Venezuela

"No existe excusa legal para mantener estas detenciones": abogada Martha Tineo sobre presos políticos aún encarcelados en Venezuela

abril 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Venezuela mantiene 490 presos políticos mientras excarcelaciones se detienen tras aplicación de ley de amnistía

Venezuela mantiene en prisión a 490 personas por motivos políticos, según datos actualizados de la ONG Foro Penal, en un contexto donde el proceso de liberaciones iniciado el 8 de enero se ha paralizado completamente.

Las cifras revelan una situación alarmante: de los 490 detenidos, 445 son hombres y 45 mujeres; 303 civiles y 187 militares. Entre ellos hay un adolescente y al menos 3 extranjeros de paradero desconocido.

Al respecto, Martha Tineo, abogada venezolana especializada en derechos humanos y cofundadora de la organización Justicia, Encuentro y Perdón, confirmó que su organización registra más de 600 venezolanos privados de libertad por razones políticas.

"Las liberaciones en adjudicación de la ley de amnistía se han detenido, el proceso de excarcelación que inició a partir del 8 de enero también se ha detenido", afirmó durante una entrevista.

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La experta señaló que “no existe excusa legal para mantener estas detenciones”. "El ordenamiento jurídico venezolano, a partir de la constitución del Código Orgánico Procesal Penal, establece claramente todas las fórmulas procesales para proceder a la liberación plena e inmediata de todas estas personas", explicó Tineo.

Entre los casos más sensibles se encuentran 49 o más presos políticos con enfermedades graves, adultos mayores de 60 años (cuya detención está expresamente prohibida), y la adolescente Samantha Hernández.

Tineo destacó que "solamente en aplicación de una norma que establece el decaimiento de la medida de privación de libertad para personas que tienen más de dos años privadas de libertad sin que se haya realizado ningún juicio, pues saldrían más de 300 presos políticos".

“Estas detenciones son consecuencia de una decisión política, si efectivamente hay una decisión política de excarcelar o liberar a los presos políticos por la vía del indulto procesal, que vale la pena insistir, ya esto hay precedentes en la historia reciente venezolana, pues resolvemos la situación de los presos políticos", argumentó.

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