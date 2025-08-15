"No he visto la luz del Sol en 14 días": migrantes detenidos en 'Alligator Alcatraz' denuncian condiciones "inhumanas"

En las últimas horas el gobernador de Florida, Ron DeSantis, confirmó que ya se está preparando un nuevo centro de detención para migrantes irregulares ubicado en una zona remota del norte del estado.

“Lo llamamos Deportation Depot”, dijo DeSantis durante una conferencia de prensa este jueves 14 de agosto.

El anuncio del gobernador republicano se conoce un mes después de que fuera inaugurado el polémico centro de detención provisional denominado “Alligator Alcatraz” en los Everglades.

Ahora, tras varias semanas de operación de 'Alligator Alcatraz', el centro de detención sigue siendo objeto de críticas y señalamientos de todo tipo.

Allí, los detenidos, sus familiares y abogados denuncian pésimas condiciones de salubridad por cuenta de la suciedad, la falta de atención médica, los malos tratos y la violación de sus derechos.

Algunos reclusos han podido hablar con medios de comunicación y han señalado que los días son eternos por los espacios sin ventanas ni relojes, bajo lámparas siempre encendidas y casi sin ver la luz del sol.

"Ni a un animal lo tratan así. Esto es como una tortura", dijo Luis González, un cubano de 25 años, que llamó a la AFP desde el interior del centro.

González llegó a Estados Unidos en 2022 y se instaló en Florida, después de que las autoridades lo liberaran mientras se revisaba su solicitud de asilo.

Sin embargo, con la llega de Trump al poder su 'sueño americano' se vino abajo. El mes pasado, cuando un juez migratorio desestimó su caso, agentes del ICE lo arrestaron y lo llevaron al criticado recinto.

González señaló que pasó más de un día encadenado de manos, cintura y pies en un autobús con otros detenidos, antes de conducirlo a una de las grandes tiendas de campaña que acogen ocho celdas cada una.

"No he visto la luz del Sol en los 14 días que llevó aquí (...) No nos sacan nunca de las carpas. Y cuando nos trasladan al comedor, nos llevan con las manos en la cabeza como si fuéramos asesinos", dijo.

Según el detenido, comparte con unas 30 personas en un espacio que no limpian casi nunca, ni siquiera los tres inodoros compartidos.

En otro de los casos que cita la agencia AFP, Michael Borrego Fernández, de 35 años, se quejó de dolores, pero no fue atendido hasta que empezó a desangrarse, según su abogado Mich González.

A su regreso, no le dieron antibióticos, por lo que sus heridas se infectaron y volvió a ser hospitalizado.

Asimismo, otro detenido identificado como Marcos Puig, de 31 años, intentó provocar una huelga e indignado, rompió un inodoro, lo que provocó que una decena de guardias lo esposara y le diera puñetazos y patadas en todo el cuerpo.

Después, asegura que lo dejaron unas 12 horas arrodillado en un espacio sin cámaras ni aire acondicionado, antes de trasladarlo a otro lugar de detención.

"Llegué aquí desbaratado. Quedé lleno de morados", señaló.

Otro recluso, Gonzalo Almanza Valdés, denunció haber visto malos tratos. "Ayer dos guardias le dieron tremenda paliza a un par de personas en el almuerzo", afirmó en una llamada con su esposa.

Florida levantó en ocho días estas instalaciones (abiertas el 2 de julio en un aeródromo abandonado en el humedal de los Everglades) para ayudar a la administración de Donald Trump en su cruzada contra la migración irregular.

Aunque organizaciones defensoras de derechos humanos han puesto el ojo sobre 'Alligator Alcatraz', algunas agencias locales de noticia han contactado las autoridades floridanas encargadas del centro, pero estas han negado todas las acusaciones.