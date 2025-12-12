NTN24
Viernes, 12 de diciembre de 2025
Brasil

Juez brasileño Alexandre de Moraes se pronuncia tras el retiro de sanciones por parte de Estados Unidos en su contra: “la verdad prevaleció”

diciembre 12, 2025
Por: Redacción NTN24
Alexandre de Moraes | Foto: EFE
Alexandre de Moraes | Foto: EFE
En julio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones contra el juez por “autorizar detenciones arbitrarias” y “suprimir la libertad de expresión”.

Este viernes se conoció que el gobierno de Estados Unidos levantó las sanciones que le había impuesto al juez de la Corte Suprema de Brasil, Alexandre de Moraes.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos levantó las sanciones que le impuso al juez brasileño en julio de 2025.

En ese entonces, la unión americana impuso sanciones económicas contra el juez a cargo del juicio contra el exmandatario brasileño Jair Bolsonaro por “autorizar detenciones arbitrarias” y “suprimir la libertad de expresión”.

Las sanciones se imponen en virtud de una ley estadounidense conocida como Global Magnitsky que castiga a quienes hayan cometido o estén vinculados a violaciones de los derechos humanos o corrupción en el mundo.

Para ese entonces se argumentó que el juez Moraes “es responsable de una campaña opresiva de censura, detenciones arbitrarias que violan los derechos humanos y juicios politizados, incluido el del expresidente Jair Bolsonaro”.

o

"Se ha tomado la libertad de ser juez y jurado en una caza de brujas ilegal contra ciudadanos y empresas estadounidenses y brasileñas", añadió.

El 18 de julio el Departamento de Estado le revocó la visa del magistrado y de sus familiares cercanos.

En el anunció de este viernes realizado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos no se especificaron los motivos para el levantamiento de las sanciones.

Ahora, tras el anuncio del levantamiento de las sanciones en su contra Moraes, aseguró que “la verdad prevaleció”.

"Yo creía, y sigo creyendo que la verdad, en el momento en que llegara a las autoridades estadounidenses, prevalecería", dijo Moraes en un evento en Brasilia.

"Y la verdad, con el empeño del presidente Lula y todo su equipo, prevaleció", añadió el juez.

