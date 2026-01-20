NTN24
Martes, 20 de enero de 2026
Martes, 20 de enero de 2026
Luis Suárez

Así fue el doblete con el que el colombiano Luis Suárez se convirtió en el héroe del triunfo del Sporting Lisboa frente al PSG en la Champions League

enero 20, 2026
Por: Diana Pérez
Luis Suárez | Foto: EFE
Luis Suárez | Foto: EFE
El próximo partido del colombiano en Champions será contra el Athletic Club el próximo 28 de enero, en la octava y última fecha del de la fase de liga del torneo.

El delantero colombiano Luis Javier Suárez se convirtió en el héroe de la noche en el triunfo del Sporting Lisboa ante el vigente campeón de la Champions League, el París Saint-Germain.

El artillero cafetero, de 28 años, fue el encargado de sentenciar al PSG de Luis Enrique en la séptima jornada en la fase de liga del torneo más importante de Europa.

o

Suárez fue el encargado de abrir el marcador del partido en el minuto 74 tras un tiro de esquina a favor del Sporting.

El uruguayo Maxi Araujo envió el centro que Gonçalo Inácio cabeceó y que provocó que el balón cayera fuera del área de juego.

En ese momento Geny Catamo pateó al arco, el balón rebotó en uno de los jugadores del PSG y le quedó cerca al colombiano, quien no desaprovechó la oportunidad y lo encajó al fondo de la malla rival.

El empate del conjunto parisino llegó cinco minutos después, en el 79', de la mano de Khvicha Kvaratskhelia.

Sin embargo, el colombiano selló el triunfo del conjunto portugues en el minuto 90, causando la euforia de sus compañeros en el banco de suplentes, del cuerpo técnico del Sporting Lisboa y de los hinchas en las gradas.

Suárez aprovechó, nuevamente, un rebote que quedó cerca al arco luego de que el arquero del PSG sacará la pelota tras un remate de Alisson Santos desde fuera del área rival.

En ese momento, el delantero colombiano cabeceó y envió el balón al palo izquierdo aprovechando el descuido del guardameta del conjunto parisino.

o

Con este doblete, Luis Suárez subió puestos en la tabla de goleadores de la Champions League. El artillero de la selección Colombia ya cuenta con cuatro tantos en su historial.

Arriba de él están: Kylian Mbappé en el primer puesto con 11 tantos, le siguen Erling Haaland y Victor Osimhen con 6 goles cada uno; y Anthony Gordon, Harry Kane y Gabriel Martinelli con 5 tantos cada uno.

El próximo partido del colombiano en Champions será contra el Athletic Club el próximo 28 de enero, en la octava y última fecha del de la fase de liga del torneo.

Temas relacionados:

Luis Suárez

PSG

Champions League

Futbolistas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué efectos tuvo la captura de Maduro en la frontera entre Venezuela y Colombia?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es un régimen que se apoya en las figuras de los rehenes para usar a estos seres humanos como barajitas de cambio": Antonio Ledezma

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Los hermanos Rodríguez y Diosdado Cabello buscan eliminar cualquier vestigio de legitimidad que representa Edmundo González": analista político

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"El régimen en voz de Diosdado, de Delcy y de Jorge Rodríguez, cuando anuncia paz, se refiere a paz criminal": Orlando Moreno, coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Venezuela va a avanzar en un proceso ordenado y estable a la transición": María Corina Machado a NTN24 tras reunión con el secretario general de la OEA

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué significado tiene que Trump mencione a María Corina Machado y hable del petróleo venezolano en el discurso por su primer año de segundo mandato?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Si encima del suelo no hay seguridad jurídica, no va a haber inversión”: expresidente 'Tuto' Quiroga sobre la situación que vive Venezuela tras la caída de Maduro

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado - AFP
María Corina Machado

"Venezuela va a avanzar en un proceso ordenado y estable a la transición": María Corina Machado a NTN24 tras reunión con el secretario general de la OEA

Delcy Rodríguez - María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

Encuesta revela que María Corina Machado ganaría si las elecciones presidenciales fueran hoy; más del 90% de venezolanos rechaza a Delcy Rodríguez

Donald Trump - AFP
Gobierno de Donald Trump

¿La captura de Maduro en Venezuela fue el logro más importante de Trump durante el primer año de su segunda administración en Estados Unidos?

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Nicolás Maduro capturado - Fotos: EFE
Donald Trump

Donald Trump cumple el primer año de un segundo mandato marcado por la caída de Nicolás Maduro en Venezuela

Rafael Tudares y Edmundo González - AFP
Denuncia

"Hay derechos humanos que el régimen de Maduro lleva años incumpliendo y violando": Alejandro Hernández analiza denuncia de la hija de Edmundo González sobre su esposo

Más de Deportes

Ver más
Eduard Bello celebra gol ante Brasil por Eliminatorias - Foto: EFE
Fútbol

Eduard Bello, autor de golazo de chilena a Brasil con La Vinotinto en Eliminatorias, fue presentado como nuevo jugador de club colombiano

Luis Díaz | Foto: AFP
Luis Díaz

Luis Díaz empieza el 2026 con el pie derecho: asistencia y una jugada maradoniana que le da la vuelta al mundo

Brahim Díaz | Foto: EFE
Fútbol

"Esta herida no cicatriza fácilmente": jugador del Real Madrid que erró el penal que le pudo dar el triunfo a Marruecos en la final de la Copa Africana de Naciones

Opinión

Ver más
Arturo McFields María Corina Machado

Maduro y Machado en Estados Unidos

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar María Corina Machado

El encuentro

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz - Foto: AFP
María Corina Machado

"Está sumamente agradecida por la audaz acción del presidente Trump": senador republicano Rick Scott tras diálogo con María Corina Machado

Carteles en los que activistas piden la liberación de los presos políticos en Venezuela / El Helicoide - Fotos: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

Presidente de Foro Penal sobre excarcelación de presos políticos en Venezuela: "Es un primer paso, lo que se quiere es la liberación de todos y el desmantelamiento de los centros de represión"

Visa estadounidense - Foto de referencia Canva
Visado

EE. UU. explica qué pasará con las citas de entrevistas y aclara situación de turistas tras suspender trámite del documento para inmigrantes de 75 países, incluido Colombia

Nicolás Maduro | Foto: AFP
Cae Maduro en Venezuela

“Esta acción tan limpia no se pudo haber ejecutado sin personal dentro del equipo de Maduro que estaba en coordinación con la CIA o la DEA”: coronel retirado del Ejército de EE.UU.

Presos políticos en Venezuela | Foto: EFE
Presos políticos

Comité de Familiares por la Libertad de los Presos Políticos denuncia la muerte bajo custodia de Edison Torres tras inicio de excarcelaciones en Venezuela

María Corina Machado, premio Nobel de la Paz y líder de la democracia en Venezuela - Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

María Corina Machado se pronuncia tras la captura de Maduro: "venezolanos, llegó la hora de la libertad, vamos de la mano de Dios, hasta el final"

Petróleo Venezolano - EFE
Petróleo en Venezuela

Estados Unidos completó la primera venta de petróleo venezolano tras tomar el control del sector al capturar a Maduro

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre