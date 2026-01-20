Así fue el doblete con el que el colombiano Luis Suárez se convirtió en el héroe del triunfo del Sporting Lisboa frente al PSG en la Champions League

El delantero colombiano Luis Javier Suárez se convirtió en el héroe de la noche en el triunfo del Sporting Lisboa ante el vigente campeón de la Champions League, el París Saint-Germain.

El artillero cafetero, de 28 años, fue el encargado de sentenciar al PSG de Luis Enrique en la séptima jornada en la fase de liga del torneo más importante de Europa.

VEA TAMBIÉN Alemania estaría evaluando un posible boicot contra el Mundial de 2026 ante las amenazas de Trump de apoderarse de Groenlandia o

Suárez fue el encargado de abrir el marcador del partido en el minuto 74 tras un tiro de esquina a favor del Sporting.

El uruguayo Maxi Araujo envió el centro que Gonçalo Inácio cabeceó y que provocó que el balón cayera fuera del área de juego.

En ese momento Geny Catamo pateó al arco, el balón rebotó en uno de los jugadores del PSG y le quedó cerca al colombiano, quien no desaprovechó la oportunidad y lo encajó al fondo de la malla rival.

El empate del conjunto parisino llegó cinco minutos después, en el 79', de la mano de Khvicha Kvaratskhelia.

Sin embargo, el colombiano selló el triunfo del conjunto portugues en el minuto 90, causando la euforia de sus compañeros en el banco de suplentes, del cuerpo técnico del Sporting Lisboa y de los hinchas en las gradas.

Suárez aprovechó, nuevamente, un rebote que quedó cerca al arco luego de que el arquero del PSG sacará la pelota tras un remate de Alisson Santos desde fuera del área rival.

En ese momento, el delantero colombiano cabeceó y envió el balón al palo izquierdo aprovechando el descuido del guardameta del conjunto parisino.

VEA TAMBIÉN La colombiana Emiliana Arango derrotó a tenista siete veces ganadora de Grand Slams en partido de dobles del Abierto de Australia o

Con este doblete, Luis Suárez subió puestos en la tabla de goleadores de la Champions League. El artillero de la selección Colombia ya cuenta con cuatro tantos en su historial.

Arriba de él están: Kylian Mbappé en el primer puesto con 11 tantos, le siguen Erling Haaland y Victor Osimhen con 6 goles cada uno; y Anthony Gordon, Harry Kane y Gabriel Martinelli con 5 tantos cada uno.

El próximo partido del colombiano en Champions será contra el Athletic Club el próximo 28 de enero, en la octava y última fecha del de la fase de liga del torneo.