"No lo descarto, no... Él (Maduro) sabe exactamente lo que quiero": Trump deja sobre la mesa la posibilidad de una incursión militar en Venezuela

El pasado jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump dijo que deja sobre la mesa la posibilidad de una incursión militar en Venezuela.

Al ser consultado por el medio NBC News sobre la eventual maniobra militar por parte de la unión americana en territorio venezolano, Trump sostuvo: "No lo descarto, no".

El responsable de Casa Blanca, también se negó a decir si derrocar a Maduro era su objetivo final. "Él sabe exactamente lo que quiero... Él lo sabe mejor que nadie", acotó.

Dos días antes, el martes, el ejecutivo ordenó el "bloqueo" de los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela, aumentando la presión sobre el jefe del régimen venezolano, Nicolás Maduro.

La medida fue anunciada a través de un extenso mensaje publicado en su red social Truth Social, donde el presidente volvió a cargar contra el gobierno de Nicolás Maduro, a quien ha señalado en reiteradas ocasiones como líder del llamado Cartel de los Soles.

En su publicación, Trump advirtió que Venezuela “está completamente rodeada por la mayor armada jamás reunida en la historia de Sudamérica” y aseguró que la presión aumentará hasta que el país “devuelva a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y otros activos que fueron robados”.

El jefe de Estado también explicó que el régimen de Maduro, considerado ilegítimo por la Casa Blanca, estaría utilizando recursos petroleros “extraídos de yacimientos robados” para financiar actividades como el narcotráfico, la trata de personas, asesinatos y secuestros.

Desde el inicio de su segundo mandato, Trump ha reforzado su estrategia de seguridad nacional frente a organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico, así como una política migratoria más estricta, la cual, según ha señalado, fue debilitada durante la administración del demócrata Joe Biden.

En ese contexto, aseguró que los migrantes indocumentados y presuntos delincuentes enviados por el régimen venezolano a Estados Unidos durante el anterior gobierno “están siendo devueltos a Venezuela a un ritmo acelerado”.

El pasado 10 de diciembre, Estados Unidos llevó a cabo la incautación del petrolero Skipper (IMO #9304667) en aguas internacionales frente a las costas de Venezuela.

Aunque el buque transportaba crudo venezolano, la operación fue ejecutada por fuerzas estadounidenses bajo una orden judicial emitida por un tribunal de Washington D.C.

Estados Unidos mantiene desde septiembre un despliegue militar cerca de las costas de Venezuela, en el Caribe y el Pacífico para hacer frente a los carteles de la droga, incluido contra el que designó como Organización Terrorista Extranjera, el Cartel de los Soles, que asegura es encabezado por Nicolás Maduro.

Desde Washington se ha intensificado la presión contra el régimen de Maduro. Fuentes cercanas a la administración Trump han revelado que el republicano le ha puesto algunos ultimátum a quien considera un líder ilegítimo.