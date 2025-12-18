Maduro se autoproclama 'Arquitecto de la Paz': así fue como sus colaboradores le entregaron el "reconocimiento"

El jefe del régimen venezolano, Nicolás Maduro, se autoproclamó ‘Arquitecto de la Paz’. En un acto oficial de la Sociedad Bolivariana de Venezuela, colaboradores del chavismo le entregaron al dictador dicha “distinción”.

El autollamado “presidente obrero” recibió una medalla la cual mostró con orgullo, mientras sus simpatizantes aplaudían.

Tal acción ha generado todo tipo de comentarios sarcásticos en redes sociales, espacio en el que los usuarios resaltan que "Maduro se auto-otorgó un premio como si fuera el Nobel de la Paz".

Este insólito "premio" se da una semana después de que María Corina Machado recibiera en Oslo, Noruega, el Premio Nobel de Paz.

Precisamente Machado reapareció el pasado miércoles tras su viaje a la capital noruega. A través de su cuenta oficial de X, Machado compartió imágenes de su estadía en Oslo.

En la publicación, Machado describió los días vividos en la capital noruega como “emotivos e inolvidables” y aseguró que dicho reconocimiento internacional “se lo llevaría a su pueblo venezolano”.

“Han sido días profundamente emotivos; inolvidables. Viajé a Oslo para recibir un reconocimiento histórico que les pertenece a todos los venezolanos y que les llevaré de regreso a casa. Todo por Venezuela”, indicó.

En su primera salida oficial de la clandestinidad, Machado se reunió con su familia en el Grand Hotel, en Oslo, Noruega, en donde miles de venezolanos la esperaban para festejar su reconocimiento como ganadora del Premio Nobel de Paz 2025.

Fue durante la madrugada del 11 de diciembre que la líder democrática venezolana llegó a la capital del país nórdico. Pese a una lesión de consideración en la columna, Machado saludó y abrazó a familiares, periodistas y seguidores, muchos de los cuales no veía desde hacía tiempo.

Por ahora, la galardonada con el Premio Nobel de la Paz no contempla realizar una gira por Europa tras su estadía en Oslo. Recientemente ha señalado que su prioridad es organizar su regreso a Venezuela, con la intención de volver lo antes posible y contribuir a la esperada transición política.

Según reveló The Wall Street Journal, Machado logró salir de su escondite en un suburbio de Caracas disfrazada y con peluca.

Durante cerca de 10 horas se desplazó junto a una decena de acompañantes, atravesando al menos diez puntos de control, hasta llegar pasada la medianoche a un poblado pesquero del estado Falcón. Tras un breve descanso, a las 5:00 a.m. del martes zarpó en una lancha pesquera de madera rumbo a Curazao, donde arribó a las 3:00 p.m., pese a las adversas condiciones climáticas.

Desde Curazao, un jet ejecutivo procedente de Miami la trasladó hasta Bangor, en el estado de Maine, y posteriormente a Oslo.