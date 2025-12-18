Trump asegura que no necesita del Congreso de Estados Unidos para llevar a cabo ataques en Venezuela: "Solo espero que no lo filtren"

Este jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no se siente obligado a informar al Congreso sobre eventuales ataques contra Venezuela. Además, dijo que temía algún tipo de filtración de información por parte de los legisladores.

"No me importaría pero (...) no tengo [por qué] decírselo. Está comprobado, pero no me molestaría en absoluto", aseguró el mandatario republicano luego de ser cuestionado por un reportero sobre posibles ataques terrestres en Venezuela.

VEA TAMBIÉN Anuncian a México como nueva sede de la Serie del Caribe 2026 por tensiones entre Venezuela y Estados Unidos o

Y añadió: "Solo espero que no lo filtren. Ya sabes, la gente lo filtra. Son políticos, y filtran como un colador".

Desde que puso en marcha su despliegue militar antinarcóticos en el Caribe, Trump ha amenazado en varias ocasiones con lanzar ataques en territorio venezolano para atacar a los carteles de la droga.

En el marco de las operaciones, las fuerzas militares de Estados Unidos han llevado a cabo ataques contra embarcaciones que supuestamente transportaban drogas en el Caribe y en el Pacífico, dejando al menos 99 muertos.

El despliegue naval ha sido cuestionado tanto en Estados Unidos como a nivel internacional, ya que se pone en duda la legalidad del mismo.

Al interior del país, legisladores del Partido Demócrata, pero también de la mayoría republicana en el Congreso, consideran que el mandatario no tiene autoridad legal para llevar a cabo las operaciones y que cualquier intervención terrestre tendría que ser aprobada por el Legislativo.

VEA TAMBIÉN Mandataria latinoamericana propone convocar a países para "que no haya intervención" de Estados Unidos en Venezuela o

"El presidente no ha demostrado la autoridad necesaria bajo la legislación estadounidense o internacional para llevar a cabo ataques militares letales contra estas embarcaciones", declaró el legislador demócrata Gregory Meeks durante un debate en la Cámara Baja donde se rechazaron el miércoles dos textos que buscaban regular por ley estos ataques.

La Administración republicana argumenta que el presidente está en su derecho debido a que los ataques se ejecutan bajo un "conflicto armado" que inició contra los carteles de la droga, a los cuales cataloga como "organizaciones terroristas extranjeras".

La Constitución de ese país indica que, aunque el presidente funge como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el Congreso es quien tiene la autoridad para declarar formalmente la guerra.