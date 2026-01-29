"Los próximos cinco años nos hemos comprometido a colocar 100 mil millones de dólares en nuevos programas y proyectos para América Latina": Sergio Díaz-Granados, presidente de CAF

En el marco del Foro Económico Internacional de CAF, que contó con varios mandatarios de la región, además de representantes del sector privado, el presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) prometió grandes inversiones para la región en los próximos años.

Lo hizo en el programa La Noche de NTN24, donde explicó y dio a conocer los rubros a los que apunta la CAF para el desarrollo de América Latina y el Caribe.

“Creemos que la región tiene una serie de activos potenciales para desarrollar que pueden ayudarnos a cerrar sobre todo los problemas seculares, problemas de larga data en América Latina, como informalidad, desempleo, inseguridad”, indicó Granados.

“Los próximos cinco años nos hemos comprometido a colocar 100 mil millones de dólares en nuevos programas y proyectos para América Latina y al menos el 20 por ciento de estos recursos movilizarlos con el sector privado”, anunció.

En ese sentido, aseguró que el interés de CAF es “invertir en agua y saneamiento, en basura, en recolección de las basuras o en economía circular, en sistemas de transporte” de varias de las ciudades de América Latina.

“Vamos a lanzar aquí mismo en Panamá el Banco Futuro en alianza con UNICEF para focalizarnos en 50 millones de niños y niñas en América Latina en los próximos cinco años. Vamos a invertir cerca de 5 mil millones de dólares en proyectos y programas para mejorar la educación para esa semilla”, añadió.

Sobre la importancia de la integración regional, Granados aseguró que “hay ejemplos prácticos de cuando hemos querido hacer integración, hacerla efectiva, hacerla pragmática y ayudarle a la región a sacar sus problemas adelante”.

“América Latina tiene todas las fichas en la mano, si sabemos jugar con las fichas que tenemos, no necesitamos ayuda de terceros. Con lo que tiene la región podemos cerrar nuestras brechas, podemos construir las bases de crecimiento”, resaltó.

A su vez, reiteró que la región debe “buscar más mercados en Asia, mercados en África, mercados en Norteamérica”. “Los exportadores tienen que identificar en América Latina si quieren mantener un menor nivel de riesgo en sus exportaciones”, indicó.

Específicamente sobre Venezuela, el presidente ejecutivo de CAF celebró la apertura del comercio de hidrocarburos en el país.

“Vemos la posibilidad de que este año aumente la exportación de petróleo a partir de uno de los niveles más bajos en la historia de Venezuela y esto debería dar un margen de recuperación”, aseguró.

“Vemos un cambio a partir de este nuevo relacionamiento de Estados Unidos y Venezuela, siempre hay una relación muy coordinada de Estados Unidos y Venezuela en el mercado energético”, añadió.