NTN24
Jueves, 29 de enero de 2026
Jueves, 29 de enero de 2026
Foro Económico Internacional CAF

"Los próximos cinco años nos hemos comprometido a colocar 100 mil millones de dólares en nuevos programas y proyectos para América Latina": Sergio Díaz-Granados, presidente de CAF

enero 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), habló en La Noche de NTN24 sobre los proyectos de la entidad en América Latina.

En el marco del Foro Económico Internacional de CAF, que contó con varios mandatarios de la región, además de representantes del sector privado, el presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) prometió grandes inversiones para la región en los próximos años.

Lo hizo en el programa La Noche de NTN24, donde explicó y dio a conocer los rubros a los que apunta la CAF para el desarrollo de América Latina y el Caribe.

Creemos que la región tiene una serie de activos potenciales para desarrollar que pueden ayudarnos a cerrar sobre todo los problemas seculares, problemas de larga data en América Latina, como informalidad, desempleo, inseguridad”, indicó Granados.

o

“Los próximos cinco años nos hemos comprometido a colocar 100 mil millones de dólares en nuevos programas y proyectos para América Latina y al menos el 20 por ciento de estos recursos movilizarlos con el sector privado”, anunció.

En ese sentido, aseguró que el interés de CAF es “invertir en agua y saneamiento, en basura, en recolección de las basuras o en economía circular, en sistemas de transporte” de varias de las ciudades de América Latina.

Vamos a lanzar aquí mismo en Panamá el Banco Futuro en alianza con UNICEF para focalizarnos en 50 millones de niños y niñas en América Latina en los próximos cinco años. Vamos a invertir cerca de 5 mil millones de dólares en proyectos y programas para mejorar la educación para esa semilla”, añadió.

Sobre la importancia de la integración regional, Granados aseguró que “hay ejemplos prácticos de cuando hemos querido hacer integración, hacerla efectiva, hacerla pragmática y ayudarle a la región a sacar sus problemas adelante”.

América Latina tiene todas las fichas en la mano, si sabemos jugar con las fichas que tenemos, no necesitamos ayuda de terceros. Con lo que tiene la región podemos cerrar nuestras brechas, podemos construir las bases de crecimiento”, resaltó.

o

A su vez, reiteró que la región debe “buscar más mercados en Asia, mercados en África, mercados en Norteamérica”. “Los exportadores tienen que identificar en América Latina si quieren mantener un menor nivel de riesgo en sus exportaciones”, indicó.

Específicamente sobre Venezuela, el presidente ejecutivo de CAF celebró la apertura del comercio de hidrocarburos en el país.

“Vemos la posibilidad de que este año aumente la exportación de petróleo a partir de uno de los niveles más bajos en la historia de Venezuela y esto debería dar un margen de recuperación”, aseguró.

“Vemos un cambio a partir de este nuevo relacionamiento de Estados Unidos y Venezuela, siempre hay una relación muy coordinada de Estados Unidos y Venezuela en el mercado energético”, añadió.

Temas relacionados:

Foro Económico Internacional CAF

CAF

Banco

Inversión

América Latina

Venezuela

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Los próximos cinco años nos hemos comprometido a colocar 100 mil millones de dólares en nuevos programas y proyectos para América Latina": Sergio Díaz-Granados, presidente de CAF

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Nunca habíamos estado tan cerca”: la esperanza de la esposa del preso político venezolano Luis Istúriz sobre su posible excarcelación

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Así como lo anticipé con Venezuela, lo digo con Cuba: los días del régimen cubano están contados": congresista Carlos Giménez

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan los pasos a seguir en Venezuela anunciados por EE. UU. tras la captura de Nicolás Maduro

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Es una falta de respeto que pise la universidad de una forma tan descarada": líder venezolana sobre encaramiento de estudiantes a Delcy Rodríguez

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué tan seguros se sienten los venezolanos de regresar pronto a su país?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La amenaza para la democracia es el populismo”: José María Asnar, expresidente del gobierno español

Ver más

Videos

Ver más
Avión de la aerolínea Satena - Foto de referencia: EFE
Accidente aéreo

Se conoce video dentro del avión de Satena minutos antes del accidente en el que murieron 15 personas

Líderes estudiantiles - EFE
Líderes

"Es una falta de respeto que pise la universidad de una forma tan descarada": líder venezolana sobre encaramiento de estudiantes a Delcy Rodríguez

Foto EFE
Régimen venezolano

“Si el régimen decide burlarse una vez más de Estados Unidos, habrá consecuencias”: Pedro Urruchurtu

Presidente Ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano
Foro Económico Internacional CAF

Indra Group proporcionará a Ucrania un radar táctico de largo alcance valorado en 37 millones de euros

.
Marco Rubio

Marco Rubio advierte a Delcy Rodríguez: "No se equivoquen, estamos preparados para usar la fuerza para asegurar la máxima cooperación"

Más de Economía

Ver más
Javier Milei, presidente de Argentina. (EFE y Canva)
Argentina

Milei promulgó ley con la que busca que los argentinos ingresen al sistema bancario los "dólares debajo del colchón"

Donald Trump, presidente de EE. UU. (EFE)
Donald Trump

Trump firma decreto para proteger los ingresos vinculados a la venta de petróleo venezolano depositados en EE. UU.

Petróleo Venezolano - EFE
Petróleo en Venezuela

Estados Unidos completó la primera venta de petróleo venezolano tras tomar el control del sector al capturar a Maduro

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y su abstención cómplice ante crímenes de Irán

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y el manifiesto de los cardenales

Por: Asdrúbal Aguiar

Más noticias

Ver más
Xabi Alonso, exfutbolista y entrenador español - Foto: AFP
Xabi Alonso

¿Ya tenía decidida la destitución?: así fue el frío saludo de Florentino Pérez a Xabi Alonso en la premiación de la Supercopa de España

Yaser Asprilla, nuevo jugador del Galatasaray - Foto: EFE
Yaser Asprilla

Yaser Asprilla, jugador de la selección Colombia, fue presentado de manera oficial por parte del Galatasaray

Familiares de presos políticos - Foto: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

"Esto no es una concesión ni un regalo del poder, sino un acto de justicia": coordinador general de Provea ante excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

Claudia Sheinbaum | Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

La presidente Claudia Sheinbaum pide que Maduro tenga un "juicio justo" en Estados Unidos

Delcy Rodríguez y María Corina Machado - EFE
María Corina Machado

"Delcy Rodríguez es útil, pero María Corina Machado es indispensable para la transición": Ana Julia Jatar analiza encuentro entre la líder de la democracia de Venezuela y Trump

Delcy Rodríguez - Foto: EFE
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez viajaría próximamente a Estados Unidos, según altos funcionarios de la Casa Blanca

El cantante español Julio Iglesias - AFP
Celebridades

El cantante Julio Iglesias rompió el silencio ante acusaciones de abuso que empañan su carrera

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre