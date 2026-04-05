NTN24
Domingo, 05 de abril de 2026
Domingo, 05 de abril de 2026
Tecnología

Orgullo venezolano: joven de 16 años conquistó medalla de oro en la Olimpiada Mundial de Robótica celebrada en Turquía

abril 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Venezuela | Foto Canva
Venezuela | Foto Canva
Angelina Ferrer lideró al equipo denominado como “Robotic Dreamers”, y se enfocó hacia la búsqueda de soluciones tecnológicas para desafíos como el cambio climático.

La tecnología venezolana quedó en lo más alto en el territorio global, esto después de que la ingeniera Angelina Ferrer Romero, de 16 años, ganara la medalla de oro en una competencia de robótica celebrada en Turquía.

o

Se trata de la Olimpiada Mundial de Robótica (WRO) celebrada este mes, la cual se consagra como una competencia internacional de alto nivel que desafía a jóvenes de todo el mundo a resolver problemas globales mediante tecnología.

En este certamen, Ferrer lideró al equipo denominado como “Robotic Dreamers”. En su trabajo de mecánica y programación, la joven se enfocó en la búsqueda de soluciones tecnológicas para desafíos como el cambio climático.

Angelina Ferrer, oriunda del Estado de Táchira, desarrolló su educación en los Semilleros Científicos, demostrando que la pasión y disciplina pueden ser la puerta a grandes desafíos.

“Con el apoyo también de nuestro colegio Santo Ángel, estábamos en la competencia y no creíamos que podíamos llegar a ese primer… Sentimos una emoción y una satisfacción de que hicimos el trabajo correcto”, comentó en una entrevista la joven.

Temas relacionados:

Tecnología

Venezuela

Torneo

Cambio Climático

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

La dictadura cubana está contra las cuerdas pero la represión no para: "el pueblo está al límite, el régimen castiga incluso por postear en Facebook", denuncian activistas

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Delcy Rodríguez es una dictadura” y “no va a haber paz en Venezuela hasta que se reinicie un proceso en vía de la democracia”: Ronald Rodríguez

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Delcy quiere mantenerse en el poder y está tratando de ganar tiempo”: Juan Pablo Guanipa sobre la estrategia del chavismo cuando se cumplen 90 días de la captura de Maduro en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

“Va a regresar en las próximas semanas, una vez cumpla estas misiones que aún le quedan”: Pedro Urruchurtu sobre María Corina Machado

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“América Latina enfrenta una crisis de confianza”: expertos advierten retos de liderazgo y democracia en la región

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Unión Europea aplaza norma clave contra la deforestación: impacto directo en exportaciones colombianas

Ver más

Videos

Ver más
Despegue de Artemis II (AFP)
Artemis II

¡Histórico, inicia riesgosa misión a la Luna! Así fue el despegue perfecto de Artemis II para el viaje tripulado más lejano en la historia

Despegue de Artemis II
Artemis II

Vivir y trabajar en el espacio: así es la colonia que EE. UU. quiere construir en el polo sur de la Luna

La bandera estadounidense ondea al viento mientras la estela del cohete Space Launch System (SLS) que transporta la cápsula Orion para la misión Artemis II cruza el cielo / Donald Trump, presidente de EE - Fotos: EFE
Donald Trump

Victorioso mensaje de Trump tras despegue de Artemis: "Estamos ganando en el espacio y en la Tierra"

Cohete Space Launch System (SLS) de la misión Artemis II de la NASA - Foto: EFE
Nasa

"Durante estas 24 horas los astronautas van a verificar los sistemas de supervivencia, de navegación y comunicación": experto sobre el lanzamiento del cohete Space Launch System que orbitará la Luna

Delcy Rodríguez (EFE)
Delcy Rodríguez

Departamento del Tesoro de Estados Unidos levantó las sanciones contra Delcy Rodríguez

Más de Actualidad

Ver más
Buque portacontenedores navegando - Foto de referencia: EFE
estrecho de Ormuz

Comisión del Parlamento del régimen de Irán aprueba planes para imponer peajes a buques que transitan por el estrecho de Ormuz

Avión de combate F-15 - AFP
Estados Unidos

Comando Central de EE. UU. revela detalles sobre el exitoso rescate de la tripulación de un avión de combate derribado en Irán

Cohete | Foto captura @elonmusk
Elon Musk

Elon Musk muestra impresionante video del próximo vuelo del cohete Starship: el despegue sería en pocas semanas

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar María Corina Machado

El desafío petrolero de Venezuela, según Machado

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields China

Venganza de tiranía China contra Panamá es un mensaje de alerta para Brasil, Colombia y México

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Buque portacontenedores navegando - Foto de referencia: EFE
estrecho de Ormuz

Comisión del Parlamento del régimen de Irán aprueba planes para imponer peajes a buques que transitan por el estrecho de Ormuz

Gianni Infantino, presidente de la FIFA - Foto: EFE
Mundial 2026

Gianni Infantino se pronunció sobre la posibilidad de que Irán no dispute sus partidos del Mundial 2026 en Estados Unidos

Avión de combate F-15 - AFP
Estados Unidos

Comando Central de EE. UU. revela detalles sobre el exitoso rescate de la tripulación de un avión de combate derribado en Irán

Venezuela vs. Italia - Clásico Mundial de Béisbol 2026 - Foto: EFE
Clásico Mundial de Béisbol

Prográmese: horario y dónde ver la semifinal del Clásico Mundial entre Venezuela vs. Italia

Balón de fútbol - Foto AFP
Liga MX

Excompañero de James Rodríguez protagoniza insólita expulsión tras empujar a un árbitro durante un partido en la Liga MX

Cohete | Foto captura @elonmusk
Elon Musk

Elon Musk muestra impresionante video del próximo vuelo del cohete Starship: el despegue sería en pocas semanas

Gustavo Enrique González López - AFP
Vladimir Padrino

"Parece más un ajuste de cuentas entre bandas": Lorent Saleh sobre llegada de Gustavo González al Ministerio de Defensa del régimen en Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre