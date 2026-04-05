Orgullo venezolano: joven de 16 años conquistó medalla de oro en la Olimpiada Mundial de Robótica celebrada en Turquía

La tecnología venezolana quedó en lo más alto en el territorio global, esto después de que la ingeniera Angelina Ferrer Romero, de 16 años, ganara la medalla de oro en una competencia de robótica celebrada en Turquía.

Se trata de la Olimpiada Mundial de Robótica (WRO) celebrada este mes, la cual se consagra como una competencia internacional de alto nivel que desafía a jóvenes de todo el mundo a resolver problemas globales mediante tecnología.

En este certamen, Ferrer lideró al equipo denominado como “Robotic Dreamers”. En su trabajo de mecánica y programación, la joven se enfocó en la búsqueda de soluciones tecnológicas para desafíos como el cambio climático.

Angelina Ferrer, oriunda del Estado de Táchira, desarrolló su educación en los Semilleros Científicos, demostrando que la pasión y disciplina pueden ser la puerta a grandes desafíos.

“Con el apoyo también de nuestro colegio Santo Ángel, estábamos en la competencia y no creíamos que podíamos llegar a ese primer… Sentimos una emoción y una satisfacción de que hicimos el trabajo correcto”, comentó en una entrevista la joven.