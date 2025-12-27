“No pueden ser consideradas liberaciones”: Edmundo González y María Corina Machado tras excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

Este sábado, desde la Oficina de la Vocería Oficial del presidente electo de Venezuela, Edmundo González, y la Nobel de Paz, María Corina Machado, emitieron un comunicado en el que consideran que las excarcelaciones por parte del régimen de Nicolás Maduro no deben ser consideradas como “liberaciones”, ya que estas personas continúan sometidas a “procesos judiciales injustos”.

“Estas excarcelaciones no pueden ser consideradas liberaciones, ya que las personas siguen sometidas a procesos judiciales injustos, con medidas cautelares que restringen su libertad y permanecen coaccionadas por el régimen”, se lee en el oficio compartido en redes sociales.

De acuerdo con la Vocería Oficial, muchos de los excarcelados sienten “temor” de “hablar y reportar las violaciones sufridas” durante su detención arbitraria en las diferentes cárceles del país, donde tuvieron que enfrentar tratos crueles, inhumanos, desapariciones forzadas, entre otras situaciones que afectaron su estado de salud físico como psicológico.

“Sus salidas de prisión no representan, como la propaganda oficial busca posicionar, ningún tipo de proceso político por parte de una dictadura criminal que utiliza la violencia judicial como método de control social”, se expresa en el comunicado.

VEA TAMBIÉN María Corina Machado emite alerta mundial por aumento de amenazas contra presos políticos en Venezuela o

Frente a las excarcelaciones desde la Vocería Oficial Edmundo González y María Corina Machado, señala que estas se deben a la “lucha incansable” de sus familias, las cuales en muchas ocasiones se ven sometidas a pagar “extorciones para que sus seres queridos puedan sobrevivir”, aun cuando estos son inocentes de cualquier delito.

Teniendo en cuenta que todavía quedan más de 900 presos políticos detenidos de manera injusta, desde la Oficina de la Vocería Oficial extendieron un llamado a nivel internacional para que “intensifiquen” sanciones hacia los responsables que reprimen y obstruyen la libertad de los venezolanos.

“Exigimos a los gobiernos democráticos, a los organismos internacionales, a las organizaciones de derechos humanos y a los medios de comunicación del mundo libre que rompan con todo intento de normalización de la dictadura, intensifiquen las sanciones individuales con los responsables de estos crímenes”, indicaron.

“No más ‘puerta giratoria’: los ciudadanos venezolanos injustamente detenidos no podemos seguir siendo rehenes ni fichas de negociación”, finaliza el comunicado.