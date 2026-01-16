NTN24
Viernes, 16 de enero de 2026
Excarcelaciones en Venezuela

Cifra presos políticos excarcelados en Venezuela sube a 100, dice Foro Penal

enero 16, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Alfredo Romero, presidente de Foro Penal - Foto EFE
Alfredo Romero, presidente de la ONG, actualizó el número de excarcelados y pidió la liberación de todos los presos políticos que aún faltan.

El presidente de Foro Penal, la organización no gubernamental (ONG) de derechos humanos en Venezuela, Alfredo Romero, actualizó este viernes la cifra de presos políticos que han sido excarcelados por parte del régimen en ese país desde el 8 de enero.

"Hasta ahora hemos verificado 100 excarcelaciones de presos políticos contando personas que fueron excarceladas esta madrugada y la noche de ayer. Se mantienen, pues, más de 700 personas privadas de libertad por motivos políticos", comunicó Romero en un video subido a sus redes sociales.

"Seguimos, pues, esperando la excarcelación de otras personas. Los familiares siguen en las puertas de muchos centros de reclusión, llámese Tocorón, llámese Yare, Helicoide, Rodeo I, y hay mucha angustia como se pueden imaginar", agregó Romero.

Para el presidente de Foro Penal, la situación actual de Venezuela, luego del operativo militar estadounidense del 3 de enero que resultó en la captura de Nicolás Maduro, constituye "una oportunidad importante para un proceso no solo de excarcelación de presos políticos, sino de no continuar con el sistema represivo que ha venido acosando a la población venezolana".

Tras la captura de Maduro, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que su Gobierno administraría Venezuela, donde se puso a cargo a Delcy Rodríguez, hermana del presidente de la ilegítima Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien el 8 de enero anunció que se empezaría a liberar un "número importante de presos políticos", decisión de la que Trump luego dijo estar detrás.

"El Foro Penal sigue dispuesto a colaborar en cualquier proceso sincero de reconciliación, reunificación, pacificación nacional y así seguimos trabajando para ello", prosiguió Romero en su video.

El pronunciamiento de Foro Penal se da en un momento en el que varios familiares de presos políticos se han aglomerado a las afueras de varios centros de detención para esperar la excarcelación de quienes han sido víctimas del régimen madurista, algunos desde hace más de dos décadas.

La ONG ha exigido en varias ocasiones la liberación de los presos políticos y ha denunciado su captura arbitraria por parte de un régimen considerado ilegítimo a nivel internacional, desde donde también se ha reconocido como presidente legítimo a Edmundo González tras las elecciones presidenciales de 2024.

"Muy agradecido con los activistas, voluntarios y abogados del Foro Penal por su trabajo arduo que con constancia, compromiso, convicción y corazón realizan a cada minuto, a cada hora, en todos estos días. Muchas gracias", concluyó Romero.

En los escrutinios de hace dos años, cabe recordar, González, del mismo movimiento político que la líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado —a quien el régimen le impidió presentar su candidatura—, ganó las elecciones en las que se denunció fraude de Maduro y su equipo luego de que se anunciara una supuesta reelección.

Machado se reunió el jueves con Trump en la Casa Blanca para hablar sobre la situación en Venezuela, mientras que está en marcha un plan liderado por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, para lograr una transición a la democracia en el país sudamericano.

