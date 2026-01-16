NTN24
Viernes, 16 de enero de 2026
Narcotráfico

EE. UU. eleva la presión por el fentanilo y envía mensaje directo a país latinoamericano tras diálogo de alto nivel

enero 16, 2026
Por: Laura Talero Rojas
Estados Unidos | Foto AFP
El país enfatizó que es “inaceptable” el “progreso gradual para afrontar los desafíos de seguridad”.

A través de una publicación en la red social X, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos informó que el país “dejó claro que el progreso gradual para afrontar los desafíos de seguridad fronteriza es inaceptable”.

Esto después de que ocurriera una llamada entre el Secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, y el secretario de Estado, Marco Rubio, donde lanzando una fuerte advertencia a México por el tráfico de fentanilo.

Además, dejaron claro que los próximos compromisos bilaterales con México requerirán resultados concretos y verificables para desmantelar las redes narcoterroristas”.

Asimismo, Estados Unidos espera que esta vez halla “una reducción real del tráfico de fentanilo”, esto con el fin de “proteger a las comunidades en ambos lados de la frontera”.

Junto a su mensaje de la red social de X, adjuntaron un informe donde detallan cuál fue el objetivo de la llamada, primero, aclararon que, pese a las tensiones, su conversación estuvo “basada en el respeto mutuo a la soberanía, al tiempo que reconocieron que se debe hacer más para enfrentar las amenazas compartidas”.

Acordaron que la próxima reunión será el 23 de enero, esto con el fin de “seguir implementando medidas concretas para fortalecer la cooperación en seguridad y obtener resultados significativos para combatir a los cárteles y detener el flujo ilícito de fentanilo y armas que cruzan nuestra frontera común”.

De igual manera, el Secretario Rubio, y el secretario de Relaciones Exteriores de la Fuente acordaron convocar una “Reunión Ministerial de Seguridad en Washington, D.C., en febrero”.

La intención de este evento será “conmemorar el primer aniversario del inicio de una nueva etapa en la cooperación bilateral en materia de seguridad” y brindar “la oportunidad de evaluar los avances, identificar deficiencias y definir expectativas claras para una mayor colaboración”, concluyó el comunicado.

Temas relacionados:

Narcotráfico

Estados Unidos

México

Armas

Fentanilo

Frontera

