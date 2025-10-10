NTN24
Viernes, 10 de octubre de 2025
Viernes, 10 de octubre de 2025
Estados Unidos

"No pueden vernos, pero nosotros sí": Comando Sur de EE. UU. publica imágenes de 'operaciones en embarcaciones de baja visibilidad en el Mar Caribe'

octubre 10, 2025
Por: Redacción NTN24
Comando Sur de Estados Unidos publica imágenes de "operaciones en embarcaciones de baja visibilidad en el Mar Caribe"
Comando Sur de Estados Unidos publica imágenes de "operaciones en embarcaciones de baja visibilidad en el Mar Caribe"
Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han intensificado su presencia militar en el Caribe, realizando ejercicios que también incluyen aviones de combate armados con misiles y entrenamientos con fuego real de artillería.

Este viernes, el Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, organismo que supervisa las actividades militares estadounidenses en Latinoamérica y el Caribe, publicó varias imágenes de las operaciones que realizan en el Mar Caribe.

Las imágenes difundidas por el Comando Sur muestran las operaciones en embarcaciones de baja visibilidad que llevan a cabo en aguas internacionales.

“No pueden vernos, pero nosotros sí los vemos. Infantes de Marina de EE. UU. de la Unidad Expedicionaria de Infantería de Marina realizan operaciones con embarcaciones de baja visibilidad en el Mar Caribe. Fuerzas militares estadounidenses están desplegadas en el Caribe para apoyar la misión del Comando Sur., las operaciones dirigidas por el Departamento de Guerra de EE. UU. y las prioridades del presidente Trump”, afirmaron.

o

El Comando Sur de Estados Unidos ha intensificado su presencia militar en el Caribe, realizando ejercicios que también incluyen aviones de combate armados con misiles y entrenamientos con fuego real de artillería.

Esta información se ha hecho pública a través de imágenes y videos divulgados por el Pentágono, mostrando un despliegue significativo de fuerza en la región.

Las imágenes difundidas por el Comando Sur muestran aviones de combate sobrevolando el Caribe, equipados con misiles, en lo que parece ser una demostración de capacidad operativa y preparación militar.

Estos ejercicios aéreos forman parte de una serie de entrenamientos más amplios que las fuerzas estadounidenses están llevando a cabo en la zona.


Además de las operaciones aéreas, el Pentágono también ha compartido un video que muestra ejercicios terrestres con fuego real de artillería. Estos entrenamientos subrayan la importancia estratégica que Estados Unidos otorga a la región caribeña y su compromiso de mantener una presencia militar activa en el área.

o

La tensión entre Venezuela y Estados Unidos se ha intensificado en el Mar Caribe tras la denuncia del régimen venezolano sobre la presencia de dichos aviones de combate estadounidenses cerca de sus costas.

El ministro de Defensa del régimen, Vladimir Padrino López, aseguró que las aeronaves fueron detectadas a aproximadamente 75 kilómetros del territorio venezolano.

"El Sistema Integrado Aéreo de Venezuela ha detectado estos aviones. El hecho fue comprobado y verificado", afirmó Padrino López, quien calificó la situación como un "supuesto acoso" por parte de las fuerzas militares estadounidenses.

Temas relacionados:

Estados Unidos

Aviones

Caribe

Comando Sur

Embarcaciones

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué implica la derrota de los demócratas en el Senado que dejó intacto el poder de Trump sobre los ataques militares en el Caribe?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El mejor amigo de los narcos en Colombia se llama Gustavo Petro": Francisco Santos, exvicepresidente colombiano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Fiscalía pide prohibir que expresidente Dina Boluarte salga de Perú

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Polémico concierto de rock del presidente Milei: ¿un acto de conexión con su base o un intento de desviar la atención de la crisis?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Este galardón obliga a los gobiernos de la región y del mundo a reconocer los hechos": Felipe Calderón sobre Premio Nobel de Paz a María Corina Machado

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Surge nueva información sobre el atentado contra la caravana del presidente Daniel Noboa en Ecuador; esto es lo que se sabe

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Gustavo Petro tiene gran responsabilidad”: Daniel Raisbeck sobre la violencia política en Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Magalli Meda, jefe de campaña de María Corina Machado y rescatada de la embajada de Argentina en Caracas - Foto: EFE
Premio Nobel de la Paz

"Este premio le da una fuerza increíble a la causa venezolana": Magalli Meda sobre el Premio Nobel a María Corina Machado

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz, y Edmundo González, presidente electo de Venezuela - Foto: EFE
María Corina Machado

"No es un reconocimiento a su persona, sino a todos los venezolanos por su resistencia": Edmundo González sobre Premio Nobel de Paz otorgado a María Corina Machado

María Corina Machado el día de la votación - AFP
Premio Nobel de la Paz

"Coraje civil" y los criterios que reunió María Corina Machado para ser galardonada con el Nobel de la Paz

Comité Noruego en llamada con María Corina Machado | Foto x: @NobelPrize - EFE
María Corina Machado

Con la voz cortada y a punto de llorar: así fue la emotiva llamada del Comité Noruego en la que María Corina Machado se enteró que fue galardonada con el Nobel de Paz 2025

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana - Foto: EFE
Premio Nobel de la Paz

Esta es la última entrevista que concedió a NTN24 María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025

Más de Actualidad

Ver más
Foto: @NobelPrize
Nobel

Nobel de Literatura fue otorgado a el "maestro del apocalipsis" posmoderno, Laszlo Krasznahorkai

Presidente Donald Trump - Foto EFE
Donald Trump

Trump anuncia que ordenó el envío de dos submarinos nucleares cerca de Rusia

Presos políticos

EE.UU. libera y concede asilo al ex preso político Gregory Sanabria tras cuatro meses en centro de migrantes

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Fase dos de guerra contra las drogas golpearía al anillo de hierro de la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Foto: @NobelPrize
Nobel

Nobel de Literatura fue otorgado a el "maestro del apocalipsis" posmoderno, Laszlo Krasznahorkai

Presidente Donald Trump - Foto EFE
Donald Trump

Trump anuncia que ordenó el envío de dos submarinos nucleares cerca de Rusia

Presos políticos

EE.UU. libera y concede asilo al ex preso político Gregory Sanabria tras cuatro meses en centro de migrantes

Protestas propalestinas en Colombia | Foto: EFE
Gustavo Petro

¿Usa el presidente Petro las violentas protestas propalestinas en Colombia como herramienta política para atacar a la ANDI?

Fentanilo - Visa denegada - Fotos de referencia Canva
visas

Embajada estadounidense revoca y deniega visas de ejecutivos de un país específico por su relación con el fentanilo

Donald Trump y Javier Milei (AFP)
Argentina

Estados Unidos asegura que "está listo para hacer todo lo necesario" para apoyar a Argentina; Milei negocia millonario préstamo

Gustavo Petro, presidente de Colombia (EFE)
Franja de Gaza

Petro calificó a Trump de "soberbio" y aseguró que el acuerdo entre Israel y Hamás se dio por la presión internacional, incluida la de Colombia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda