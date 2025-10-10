"No pueden vernos, pero nosotros sí": Comando Sur de EE. UU. publica imágenes de 'operaciones en embarcaciones de baja visibilidad en el Mar Caribe'

Este viernes, el Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, organismo que supervisa las actividades militares estadounidenses en Latinoamérica y el Caribe, publicó varias imágenes de las operaciones que realizan en el Mar Caribe.

Las imágenes difundidas por el Comando Sur muestran las operaciones en embarcaciones de baja visibilidad que llevan a cabo en aguas internacionales.

“No pueden vernos, pero nosotros sí los vemos. Infantes de Marina de EE. UU. de la Unidad Expedicionaria de Infantería de Marina realizan operaciones con embarcaciones de baja visibilidad en el Mar Caribe. Fuerzas militares estadounidenses están desplegadas en el Caribe para apoyar la misión del Comando Sur., las operaciones dirigidas por el Departamento de Guerra de EE. UU. y las prioridades del presidente Trump”, afirmaron.

El Comando Sur de Estados Unidos ha intensificado su presencia militar en el Caribe, realizando ejercicios que también incluyen aviones de combate armados con misiles y entrenamientos con fuego real de artillería.

Esta información se ha hecho pública a través de imágenes y videos divulgados por el Pentágono, mostrando un despliegue significativo de fuerza en la región.

Las imágenes difundidas por el Comando Sur muestran aviones de combate sobrevolando el Caribe, equipados con misiles, en lo que parece ser una demostración de capacidad operativa y preparación militar.

Estos ejercicios aéreos forman parte de una serie de entrenamientos más amplios que las fuerzas estadounidenses están llevando a cabo en la zona.



Además de las operaciones aéreas, el Pentágono también ha compartido un video que muestra ejercicios terrestres con fuego real de artillería. Estos entrenamientos subrayan la importancia estratégica que Estados Unidos otorga a la región caribeña y su compromiso de mantener una presencia militar activa en el área.

La tensión entre Venezuela y Estados Unidos se ha intensificado en el Mar Caribe tras la denuncia del régimen venezolano sobre la presencia de dichos aviones de combate estadounidenses cerca de sus costas.

El ministro de Defensa del régimen, Vladimir Padrino López, aseguró que las aeronaves fueron detectadas a aproximadamente 75 kilómetros del territorio venezolano.

"El Sistema Integrado Aéreo de Venezuela ha detectado estos aviones. El hecho fue comprobado y verificado", afirmó Padrino López, quien calificó la situación como un "supuesto acoso" por parte de las fuerzas militares estadounidenses.