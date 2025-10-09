NTN24
Despliegue militar de Estados Unidos

Corresponsal de la Casa Blanca asegura que Trump le confirmó que está debatiendo cómo sería la fase dos del despliegue militar en el Caribe con los altos mandos del Ejército

octubre 9, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Programa: La Tarde
El corresponsal de la Casa Blanca para ABC España, David Alandete, habló en el programa La Tarde de NTN24 sobre el proceder del mandatario republicano para combatir el narcotráfico.

Luego de que el Senado estadounidense rechazara el jueves una resolución presentada por un grupo de demócratas que buscaba prohibir al presidente Donald Trump ordenar nuevos ataques contra embarcaciones en el Caribe, se han avivado los interrogantes sobre una segunda fase del despliegue militar.

Trump, por su parte, se jactó el domingo de que los ataques letales contra pequeñas embarcaciones cerca de la costa venezolana han sido tan exitosos que "no quedan barcos" en esa región del Caribe.

El corresponsal de la Casa Blanca para ABC España, David Alandete, habló en el programa La Tarde de NTN24 sobre cómo sería la segunda fase actual del despliegue militar ordenado por la administración Trump en el Caribe para hacer frente a los carteles de la droga en la región, incluido el Cartel de los Soles encabezado por Nicolás Maduro.

Alandete aseguró que luego de consultarle al presidente Trump por la fase dos del despliegue, el mandatario estadounidense le confirmó que estaba conversando al respecto con las Fuerzas Armadas estadounidenses. "Trump confirmó que está debatiendo la fase dos del despliegue militar en el Caribe con los altos mandos del Ejército".

Asimismo, el corresponsal mencionó que Trump indicó que Richard Grenell, su enviado especial, no iba a estar involucrado en dicha siguiente fase, pero que hay una narrativa "muy bien armada" para derrocar a Maduro.

Para Alandete, la política de mano dura del Gobierno Trump tiene satisfechos a los ciudadanos estadounidenses, quienes están de acuerdo con preservar la seguridad nacional y estratégica del país, aunque "no lo digan abiertamente".

Al Maduro ser considerado como el capo de un gran cartel, el periodista explica que Estados Unidos intenta ligarlo con el narcotráfico mexicano, por lo que la cabeza del régimen representa un peligro para la seguridad nacional.

"Esta estrategia está diseñada y está siendo ejecutada por el funcionario con más poder en la Casa Blanca por debajo del presidente que es el secretario de Estado Marco Rubio, quien lleva toda una vida política dedicada a combatir a la dictadura chavista y castrista. Y este es su momento", afirmó Alandete.

Despliegue militar de Estados Unidos

Caribe

Lucha contra las drogas

Cartel de Los Soles

Régimen venezolano

Marco Rubio

