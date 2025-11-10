Senado de EE. UU. aprueba proyecto de ley para poner fin al cierre del Gobierno y pasa a la Cámara de Representantes

En la noche de este lunes el Senado de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley para poner fin al cierre del Gobierno, ahora pasará a la Cámara de Representantes.

Esta decisión rompe con un estancamiento de varias semanas que ha interrumpido las prestaciones alimentarias de millones de personas, dejado sin sueldo a cientos de miles de trabajadores federales y colapsado el tráfico aéreo.

La votación terminó con un 60 a 40 y se aprobó con el apoyo de casi todos los republicanos y ocho demócratas, que intentaron sin éxito vincular la financiación del Gobierno a los subsidios sanitarios que expiran a finales de año.

Pese a que el acuerdo establece una votación en diciembre sobre esos subsidios, que benefician a 24 millones de estadounidenses, no garantiza que vayan a continuar.

El acuerdo restablecería la financiación de las agencias federales que los legisladores dejaron expirar el 1 de octubre y frenaría la campaña del presidente Donald Trump para reducir la plantilla federal, evitando cualquier despido hasta el 30 de enero.

Ahora, el proyecto pasará a la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, donde el presidente Mike Johnson ha dicho que le gustaría aprobarlo el miércoles.