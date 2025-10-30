Senador Bernie Moreno pide al Departamento de Estado de EE. UU. designar como organizaciones terroristas extranjeras a tres grupos criminales de Colombia

Bernie Moreno, senador de los Estados Unidos, le pidió al secretario de Estado, Marco Rubio, designar como organizaciones terroristas extranjeras a varios grupos al margen de la ley de Colombia.

Se trata del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), liderado por Alexander Díaz, alias Calarcá; las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), dirigidas por Jobanis de Jesús Villadiego, alias Chiquito Malo; y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN o Pachencas), dirigidas por Hernán Giraldo, alias El Patrón.

En la misiva, fechada el 30 de octubre, el legislador republicano dijo que “son organizaciones extranjeras que participan en actividades terroristas y mantienen la capacidad y la intención de seguir haciéndolo, lo que amenaza la seguridad de Estados Unidos y sus ciudadanos”.

Además, citó “su historial de violencia” que, según dijo, incluye asesinatos, ataques violentos, campañas de intimidación, narcotráfico y enfrentamientos armados”.

Aseguró que dichos actos “se ajustan plenamente a la definición legal de terrorismo según la legislación estadounidense”.

“Lo más grave es que estos grupos contribuyen a la muerte de estadounidenses. Sus operaciones de narcotráfico son directamente responsables del flujo de narcóticos letales hacia nuestras comunidades, incluidas las de Ohio. Además, estas bandas solo buscan fortalecer sus vínculos con redes criminales y terroristas transnacionales, incluidos los cárteles mexicanos, que representan una amenaza cada vez mayor para la seguridad nacional”, añadió.

Concluyó diciendo que una designación como organizaciones terroristas extranjeras “proporcionará a las autoridades estadounidenses herramientas más eficaces para desarticular las redes financieras y logísticas de estos grupos, contribuir a que sus miembros y quienes los apoyan comparezcan ante la justicia y proteger al pueblo estadounidense de estas organizaciones terroristas”.

“Espero que me ayuden a enviar un mensaje claro a Colombia y a la región de que Estados Unidos actuará con firmeza contra el terrorismo y la violencia organizada que atenta contra la seguridad de los ciudadanos estadounidenses”, finalizó.