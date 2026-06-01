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Lunes, 01 de junio de 2026
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Dictadura en Venezuela

Diputada de la dictadura venezolana cambia su narrativa y asegura que Alex Saab es un "agente de la CIA"

junio 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Nicolás Maduro, dictador venezolano junto a su presunto testaferro, Alex Saab - Foto: EFE
Nicolás Maduro, dictador venezolano junto a su presunto testaferro, Alex Saab - Foto: EFE
Se trata de la cuestionada diputada chavista Iris Varela, quien manecionó: "Nadie debería sorprenderse de que la CIA haga su trabajo".

Una diputada de la dictadura venezolana cambió recientemente su narrativa al asegurar que "Alex Saab es un agente de la CIA".

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Se trata de la cuestionada diputada chavista Iris Varela, quien manecionó: “Nadie debería sorprenderse de que la CIA haga su trabajo... El que tenga duda de que este señor Alex Saab es un agente del imperialismo..."

Posteriormente, aseveró: “Claro que hay una traición. Pero es que yo digo que todo Cristo tiene un Judas”.

Varela también indicó que el dictador Nicolás Maduro “regresará” a Venezuela y la silla presidencial "se la está cuidando Delcy Rodríguez".

"La legitimidad del presidente no está en discusión, es un prisionero de guerra, un preso político, el juicio (de Maduro) está montado, es una falsedad. Esto pasa por el manejo del tablero geopolítico", afirmó Varela.

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“Esto pasa por varias etapas, le estamos cuidando la silla con Delcy. Es la única que se puede sentar ahí... Ahí no se va a sentar otro que no sea ella mientras tanto”, acotó.

Respecto a la eventual transición política democrática, la parlamentaria de la ilegítima Asamblea Nacional de la dictadura venezolana hizo énfasis.

“Olvídense que aquí va a haber elecciones”, añadió la que fuera ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario del régimen venezolano.

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Varela ha sido fuertemente criticada en múltiples ocasiones por graves denuncias de corrupción y presuntas violaciones a los derechos humanos.

Durante sus años como ministra para el Servicio Penitenciario, se le cuestionó por perder el control de las cárceles, ceder el poder interno a líderes criminales ("pranes") y permitir el uso de las prisiones como centros de operaciones delictivas y extorsión.

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