Esta fue la drástica sanción que recibió Piqué en España por "violencia leve" contra el cuerpo arbitral durante el último partido del equipo del que es dueño

El exjugador del Barcelona y actual propietario del FC Andorra, Gerard Piqué, fue sancionado este miércoles con dos meses de suspensión y seis partidos por "violencia leve" durante una acalorada discusión con un árbitro.

El ahora empresario de 39 años, que se retiró como jugador en 2022, se vio envuelto en una disputa después de la derrota del Andorra por 1-0 ante el Albacete la semana pasada, en un partido correspondiente a la segunda división española.

VEA TAMBIÉN FIFA publica la lista de árbitros designados para el Mundial 2026 con un venezolano y un colombiano que no es Wilmar Roldán o

El árbitro escribió en su informe tras el partido que Piqué, así como otros miembros del cuerpo técnico y de la plantilla del Andorra, arremetieron contra la terna que tenía a su cargo ese juego.

El comité disciplinario de la Federación Española de Fútbol indicó que Piqué fue, específicamente, "suspendido por dos meses por actos notorios y públicos que atentan contra la dignidad y el decoro deportivos, con base a los hechos recogidos en el acta arbitral".

También sancionó a Piqué con "seis partidos por actos que suponen violencia leve hacia los árbitros".

El presidente del Andorra, Ferran Vilaseca, recibió una suspensión de cuatro meses, mientras que el director deportivo, Jaume Nogués, y varios otros miembros del personal del club también fueron sancionados.

El árbitro explicó que Piqué le dijo que "se marchara escoltado para que nadie le agrediera" tras quejarse de las decisiones arbitrales tomadas durante el encuentro, lo que fue considerado por muchos como una amenaza.

"En otro país te pegarían, pero aquí en Andorra somos un país civilizado", añadió Piqué, según el informe presentado por Alonso De Ena Wolf, el juez encargado.

El réferi señaló además que, después de subir al vehículo para marcharse, Nogués le dijo al cuerpo arbitral: "Espero que tengáis un accidente".

Piqué, por su parte, afirmó en redes sociales la semana pasada que el club había enviado previamente una carta a la federación solicitando que el árbitro, Alonso de Ena Wolf, no arbitrara ninguno de los partidos del equipo.

La empresa del exdefensa del Barça, Kosmos, es accionista mayoritaria del FC Andorra, que ocupa el décimo puesto en la segunda categoría.

VEA TAMBIÉN Shakira revela el sueño que le falta por cumplir y se sincera sobre regreso a España tras la ruptura con Gerard Piqué o

El Albacete, mientras tanto, quedó en la casilla número 13 de la tabla de 22 eqiuipos que lidera Racing Santander, seguido de Almería (2), Deportivo La Coruña (3), Las Palmas (4), Castellón (5), Málaga (6), Burgos (7), Eibar (8) y Córdoba (9).