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Domingo, 29 de marzo de 2026
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Ataque al régimen de Irán

“No tiene rival”: así es el poderoso F-22 Raptor de la Fuerza Aérea de EE. UU. que es usado en la operación Furia Épica

marzo 29, 2026
Por: Redacción NTN24
F-22 Raptor de la Fuerza Aérea de EE. UU.-Foto: U.S. Central Command
F-22 Raptor de la Fuerza Aérea de EE. UU.-Foto: U.S. Central Command
El artefacto aéreo se caracteriza por su difícil detección en radares y las maniobras que se pueden hacer en combate.

Desde el inicio de la operación Furia Épica en contra del régimen de Irán, Estados Unidos ha desplegado su impresionante armamento como el poderoso F-22 Raptor de la Fuerza Aérea que ya se encuentra en operaciones en Medio Oriente.

Según informó el Comando Central de Estados Unidos a través de su cuenta oficial en redes, esta aeronave “no tiene rival entre los aviones de combate conocidos o proyectados”.

De hecho, el comando, que pertenece al Departamento de Defensa de EE. UU., compartió una serie de fotografías en las que se observa al F-22 Raptor despegar de una base en Medio Oriente para llevar a cabo una de las múltiples tareas que se realizan a diario con el objetivo de eliminar la amenaza del régimen de los ayatolás.

Precisamente, el Lockheed Martin F-22 Raptor se caracteriza por su superioridad aérea, pues es difícil detectarlo en radares, tiene la capacidad de volar a velocidades supersónicas y los pilotos pueden realizar giros extremos cuando está en ataque.

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Según Airman Magazine, revista oficial de la Fuerza aérea de los Estados Unidos, su configuración de combate es limpia, pues todo el armamento es interno, lo que maximiza su invisibilidad y posibilita las maniobras.

La operación Furia Épica sigue su curso en Medio Oriente, donde no se necesitarán “tropas terrestres”, según recientes declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio.

Sin embargo, el funcionario reconoció que se estaban desplegando algunas en la región "para dar al presidente la máxima flexibilidad y oportunidad de adaptarse a las contingencias, en caso de que surjan".

Por su parte, el presidente Donald Trump, ha mostrado cierta ambigüedad sobre la alternativa de no desplegar fuerzas terrestres, por lo que las semanas siguientes serán cruciales en el giro que tome este conflicto.

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De hecho, se cumple un mes desde el inicio de la operación Furia Épica en contra del régimen de los ayatolás, que tiene como objetivo diezmar la capacidad nuclear de Irán y lograr un cambio de régimen en el país, donde por años se han reportado violaciones a los derechos humanos y persecución a quienes no están de acuerdo con las políticas actuales.

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