NTN24
Lunes, 30 de marzo de 2026
Lunes, 30 de marzo de 2026
Claudia Sheinbaum

“No veo por qué no pueda”: Claudia Sheinbaum, insiste en que Maduro era presidente de Venezuela y asegura que tiene derecho a usar recursos de la nación caribeña para su defensa

marzo 30, 2026
Por: Natalya Baquero González
Nicolás Maduro y Claudia Sheinbaum - Fotos: EFE
Nicolás Maduro y Claudia Sheinbaum - Fotos: EFE
La mandataria insiste en que Maduro era el jefe de Estado de la nación caribeña, pese a los delitos de los que se le acusa.

Claudia Sheinbaum, la presidente de México, se pronunció este lunes frente al juicio del dictador Nicolás Maduro, cuyos bienes fueron bloqueados por Estados Unidos mediante sanciones de la OFAC.

La mandataria de los mexicanos insiste en que Maduro era el jefe de Estado de la nación caribeña, motivo por el cual no habría razón alguna que le impidiera el uso de fondos de la nación de Venezuela para el financiamiento de su defensa.

Pese a las documentadas violaciones de derechos humanos y la profunda crisis que dejó el chavismo, Sheinbaum se negó a reconocer que Maduro se mantenía en el poder mediante el fraude.

“Bueno, era presidente de Venezuela. No veo por qué no puedan usarse fondos de Venezuela”, dijo Sheinbaum en medio de su acostumbrada rueda de prensa.

En medio del espacio, Sheinbaum nuevamente reitero cuál era su posición frente a la intervención realizada el pasado 3 de enero por Estados Unidos en la nación caribeña que terminó con la captura y extradición de quien fuera la cabeza del régimen venezolano.

o

“Ustedes saben cuál es nuestra posición frente a la intervención de Estados Unidos en Venezuela y frente a la intervención de cualquier país en otro país por Constitución y por convicción”, dijo.

Asimismo, durante su intervención dejó claro que desde que Delcy Rodríguez es la encargada del gobierno en Venezuela, Seinbahum aún no ha establecido un contacto con ella.

“No he hablado con ella (Delcy), pero podemos hablar pronto; no es que no quiera hablar con ella, sino sencillamente no ha habido la oportunidad, pero podemos hablar con ella”, dijo.

Temas relacionados:

Claudia Sheinbaum

Régimen venezolano

Defensa

Juicio

Nicolás Maduro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Los demonios tienen una manera muy interesante de mimetizarse": Delcy Rodríguez cambió el rojo chavista y la figura de Chávez por pendones azules con su rostro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Puede haber persecución transnacional a activistas”: Zair Mundaray advierte por supuesta presencia de enviado del régimen y audiencia de Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El régimen de Cuba está a punto de colapsar": Ramón Saúl Sánchez, exiliado cubano

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Queríamos evitar una guerra civil": Marco Rubio reveló por primera vez los motivos detrás del plan de tres fases implementado por la administración Trump en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo encontrar estabilidad interior en medio de un mundo tan caótico? Expertas en psicología responden

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Unión Europea aplaza norma clave contra la deforestación: impacto directo en exportaciones colombianas

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia (Canva)
Ataque al régimen de Irán

¿Cómo sería una eventual operación terrestre del Ejército de EE. UU. en Irán? Experto explica

Retrato de Nicolás Maduro y Cilia Flores en comparecencia en Nueva York - Foto: AFP
Nicolás Maduro

“Puede haber persecución transnacional a activistas”: Zair Mundaray advierte por supuesta presencia de enviado del régimen y audiencia de Maduro

Embajada de EE. UU. en Caracas, Venezuela / Walter Molina Galdi, politólogo venezolano - Fotos: EFE / NTN24
Embajada de Estados Unidos

"Esta no es una simple embajada, es Washington a pocos metros de Miraflores": politólogo Walter Molina Galdi sobre la reapertura de la sede diplomática de EE. UU. en Caracas

Misión Artemis II | Foto: EFE
Artemis

"La NASA prácticamente quiebra si llega a fallar esto": astrónomo explica todo sobre el lanzamiento de Artemis II

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (EFE)
Marco Rubio

"Queríamos evitar una guerra civil": Marco Rubio reveló por primera vez los motivos detrás del plan de tres fases implementado por la administración Trump en Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Ahmad-Reza Radan | Foto AFP
Ataque al régimen de Irán

Régimen de Irán amenaza a su población con dispararles si se levantan en su contra: "Los trataremos como tratamos a nuestros enemigos"

Donald Trump, presidente de EE. UU. / Alí Jamenei, exjefe del régimen de Irán - Fotos: EFE
Ataque al régimen de Irán

"Nosotros, la mayoría de los iraníes, no vemos eso como ataque, Trump dijo que iba a ayudar al pueblo iraní y lo ha hecho": Galin Shirzad

Foto: CENTCOM EE. UU.
Ataque al régimen de Irán

Reducido a cenizas en segundos: EE. UU. revela videos de ataques aéreos a sistemas de defensa de Irán

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar María Corina Machado

El desafío petrolero de Venezuela, según Machado

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields China

Venganza de tiranía China contra Panamá es un mensaje de alerta para Brasil, Colombia y México

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Ahmad-Reza Radan | Foto AFP
Ataque al régimen de Irán

Régimen de Irán amenaza a su población con dispararles si se levantan en su contra: "Los trataremos como tratamos a nuestros enemigos"

Donald Trump, presidente de EE. UU. / Alí Jamenei, exjefe del régimen de Irán - Fotos: EFE
Ataque al régimen de Irán

"Nosotros, la mayoría de los iraníes, no vemos eso como ataque, Trump dijo que iba a ayudar al pueblo iraní y lo ha hecho": Galin Shirzad

Foto: CENTCOM EE. UU.
Ataque al régimen de Irán

Reducido a cenizas en segundos: EE. UU. revela videos de ataques aéreos a sistemas de defensa de Irán

Estadio de Guadalajara - Foto: EFE
Repechaje al Mundial

Salen a la venta los boletos para el repechaje del Mundial 2026: los precios de todas las localidades están por debajo de los 12 dólares

Régimen de Cuba | Foto AFP
Régimen cubano

“El cambio verdadero en Cuba es sacando a la familia Castro del poder, a Díaz-Canel y a todos los secuaces de la dictadura”: Luis Enrique Ferrer

Vladimir Padrino López - AFP
Vladimir Padrino

Delcy Rodríguez destituye a Vladimir Padrino López del Ministerio de Defensa del régimen de Venezuela: este es su reemplazo

La Bombonera | Foto: EFE
Boca Juniors

Directiva de Boca Juniors anunció el ambicioso proyecto de la ampliación del mítico estadio La Bombonera

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre