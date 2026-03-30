“No veo por qué no pueda”: Claudia Sheinbaum, insiste en que Maduro era presidente de Venezuela y asegura que tiene derecho a usar recursos de la nación caribeña para su defensa

Claudia Sheinbaum, la presidente de México, se pronunció este lunes frente al juicio del dictador Nicolás Maduro, cuyos bienes fueron bloqueados por Estados Unidos mediante sanciones de la OFAC.

La mandataria de los mexicanos insiste en que Maduro era el jefe de Estado de la nación caribeña, motivo por el cual no habría razón alguna que le impidiera el uso de fondos de la nación de Venezuela para el financiamiento de su defensa.

Pese a las documentadas violaciones de derechos humanos y la profunda crisis que dejó el chavismo, Sheinbaum se negó a reconocer que Maduro se mantenía en el poder mediante el fraude.

“Bueno, era presidente de Venezuela. No veo por qué no puedan usarse fondos de Venezuela”, dijo Sheinbaum en medio de su acostumbrada rueda de prensa.

En medio del espacio, Sheinbaum nuevamente reitero cuál era su posición frente a la intervención realizada el pasado 3 de enero por Estados Unidos en la nación caribeña que terminó con la captura y extradición de quien fuera la cabeza del régimen venezolano.

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“Ustedes saben cuál es nuestra posición frente a la intervención de Estados Unidos en Venezuela y frente a la intervención de cualquier país en otro país por Constitución y por convicción”, dijo.

Asimismo, durante su intervención dejó claro que desde que Delcy Rodríguez es la encargada del gobierno en Venezuela, Seinbahum aún no ha establecido un contacto con ella.

“No he hablado con ella (Delcy), pero podemos hablar pronto; no es que no quiera hablar con ella, sino sencillamente no ha habido la oportunidad, pero podemos hablar con ella”, dijo.