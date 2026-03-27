Noelia Castillo, de 25 años, se convierte en la persona más joven en recibir eutanasia en España

El caso de Noelia Castillo ha generado un intenso debate en España tras convertirse, a los 25 años, en la persona más joven del país en recibir la aplicación de la eutanasia.

El procedimiento se llevó a cabo este jueves 26 de marzo en el Hospital Residencia Sant Camil de la comarca catalana del Garraf, casi dos años después de que la joven presentara su solicitud.

"A ver si puedo descansar porque no puedo más con esta familia, no puedo más con los dolores, no puedo más con todo lo que me atormenta en la cabeza de lo que he vivido", expresó Castillo en declaraciones previas al procedimiento.

La vida de Noelia estuvo marcada por experiencias traumáticas desde la infancia. Durante su niñez sufrió maltrato psicológico por parte de su abuela paterna y enfrentó el divorcio de sus padres, quienes presentaban problemas de salud mental y adicción.

Estas circunstancias llevaron a que pasara parte de su niñez y adolescencia en un centro tutelado bajo la responsabilidad de los servicios sociales de la Generalitat.

En 2022, mientras residía en el centro, Castillo fue víctima de una violación grupal perpetrada por un grupo de menores extranjeros no acompañados. Este acontecimiento agravó su estado emocional y desencadenó una serie de eventos que marcarían su destino.

En octubre de ese mismo año, tras ingerir cocaína, la joven se lanzó desde el quinto piso de un edificio en un intento de suicidio.

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El episodio la dejó parapléjica, limitada a una silla de ruedas, con múltiples dolencias físicas y una discapacidad certificada del 74%. Desde ese momento, inició un proceso legal para solicitar la eutanasia, pero enfrentó la oposición de su padre, quien presentó diversos recursos judiciales para impedirlo.

"Me dijo que no tenía corazón, que no pensaba en los demás, que era mentira todo lo que decía. Me dolió. No me llama ni me escribe nunca. ¿Para qué me quiere viva para tenerme en un hospital?", declaró Noelia sobre la relación con su progenitor.

El procedimiento se realizó pasadas las 20:00 horas del 26 de marzo. En una habitación del hospital, sin la compañía de familiares y únicamente acompañada por personal médico, Castillo recibió la administración de tres fármacos en un protocolo que no superó los 15 minutos de duración.