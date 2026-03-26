España revela que su último partido antes del Mundial será contra una selección sudamericana que no clasificó al Mundial

España, una de las selecciones favoritas al título en el Mundial 2026, a disputarse del 11 junio al 19 julio, anunció este jueves que su último partido amistoso de preparación para el evento será ante el combinado de Perú, el 8 de junio en Puebla, México.

"El Estadio Cuauhtémoc será testigo de excepción del último test que realizará España una vez que la selección española llegue al continente americano y antes del inicio del Mundial", escribió la Federación Española de Fútbol (RFEF) en un comunicado.

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El juego, cabe resaltar, tendrá lugar siete días antes de la puesta en marcha del combinado nacional en la máxima cita. "La selección española visitará México para enfrentarse a la selección nacional de Perú", precisó la RFEF.

'La Roja', como se le conoce a la selección española, se encuentra actualmente concentrada para dos duelos de preparación, uno el viernes ante Serbia en Villarreal —que sustituye en el calendario al inicialmente previsto contra Argentina en Doha por la Finalissima, que fue aplazada— y otro el martes de la próxima semana frente a Egipto en Cornellà, cerca de la ciudad Barcelona.

Ya en la puesta a punto mundialista, España tendría previsto un amistoso en su territorio, que según la prensa europea sería el 4 de junio en el estadio Riazor de La Coruña (Galicia, noroeste) ante Irak.

El choque ante Perú, una selección que no obtuvo boleto mundialista, sería el del ensayo general, o "la prueba final", de acuerdo con el título oficial del amistoso, para los hombres de Luis De la Fuente, que tendrán su cuartel general durante el torneo instalado en Chattanooga (Tennessee).

España y Perú, cabe precisar, se han medido en tres ocasiones y en las tres el equipo europeo se llevó la victoria.

El último de esos enfrentamientos tuvo lugar en un amistoso en mayo de 2008 en el que la selección de España salió vencedora por 2-1 en Huelva, Andalucía, y que a su vez funcionó como preámbulo de una Eurocopa donde el equipo, entonces dirigido por Luis Aragonés, se llevó el título.

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El debut de los españoles en el Mundial será contra Cabo Verde el 15 de junio en Atlanta (Estados Unidos), dentro de un grupo H donde también se enfrentará contra Arabia Saudita el domingo 21 de junio igualmente en Atlanta y el viernes 26 de junio a la selección de Uruguay en Guadalajara (México).