"Nos lacera, nos duele y nos revictimiza profundamente": víctima de secuestro de las Farc tras fallo de la JEP

El drama del secuestro y la violencia perpetrada por las Farc en Colombia sigue generando debate y dolor entre las víctimas.

Jaime Felipe Lozada, excongresista colombiano y víctima directa del conflicto, ha calificado como "revictimizante y lacerante" el reciente fallo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre los exlíderes guerrilleros.

Lozada, quien fue secuestrado junto a su madre y hermano en 2001 por la columna móvil Teófilo Forero de las Farc compartió su experiencia en una entrevista en NTN24.

“Yo tenía 17 años en ese momento. Mi hermano y yo permanecimos en cautiverio por un periodo de tres años, mientras que mi madre permaneció secuestrada por casi ocho años”, afirmó.

La tragedia de la familia Lozada no terminó con su liberación. En 2005, su padre, Jaime Lozada, exgobernador del departamento de Huila y senador de la República, fue asesinado por la misma estructura guerrillera.

“Nuestra familia se ha visto inmersa en varios casos muy dolorosos de secuestro y de asesinato por parte de la guerrilla de las Farc y hoy ver estas penas irrisorias por parte de la jurisdicción especial de paz, por supuesto, como lo he dicho, nos lacera, nos duele y nos revictimiza profundamente”, afirmó.

Lozada expresó su frustración con el tiempo que tomó a la JEP para emitir su fallo: "Se tardaron siete años y medio en sancionar a los exmiembros del secretariado de las FARC", cuando, según él, era evidente que el secuestro era una práctica sistemática de la guerrilla de las Farc.

Las sanciones impuestas, que incluyen proyectos de restauración ambiental y la producción de programas de radio o televisión, han sido calificadas por Lozada como "irrisorias".

Además, manifestó su preocupación por la falta de claridad sobre si los sancionados serán confinados en un lugar específico o si podrán seguir haciendo política libremente.

"Después de haber sido sancionado hace menos de 48 horas por la JEP, estos señores siguen con plenos derechos políticos", lamentó Lozada, refiriéndose a los exguerrilleros que actualmente ocupan cargos en el Congreso de la República.