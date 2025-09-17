"El acuerdo de paz instrumentalizó a las víctimas": Íngrid Betancourt cuestiona "impunidad" en sentencia de la JEP a exjefes de las Farc por secuestro

Ingrid Betancourt, exsenadora y excandidata presidencial, habló con el programa La Tarde de NTN24 sobre la sentencia de la JEP contra excabecillas de las FARC.

Betantourt, que fue secuestrada por la extinta guerrilla en 2002 y liberada seis años después en 2008, contó lo que fue ese momento para ella.

“Siempre es difícil hablar del cautiverio porque emocionalmente es un reto. De pronto decir que seis años son una eternidad de dolor”, comentó.

Además, reveló que la salida de cautiverio fue dura porque “la sociedad colombiana fue muy cruel, no solo conmigo sino con las víctimas”.

Y por ello, por todo lo que sintió y vivió estando en cautiverio, es que considera que las víctimas tienen tanta sed de verdad y reparación.

La exsenadora afirmó que ella creyó en el proceso de paz porque quería que funcionara, pero “han pasado muchos años y hoy en día, cuando miro hacia atrás y miro los resultados, siento que nos instrumentalizaron a las víctimas, no nos dijeron la verdad, fue un pacto para garantizar la impunidad”.

“Esto fue un pacto para garantizarle impunidad a los criminales y lo han logrado. A las víctimas nos da palmadas en la espalda, pero cuando se trata de defender nuestros derechos no hay nadie junto a nosotros”, añadió.

Sobre la sentencia señaló que: “Esta sentencia abre la puerta para una guerra jurídica porque en el fondo lo que hay es la manipulación, el manoseo de la sociedad colombiana”.

Y finalizó diciendo que: “Colombia no puede ser el paraíso de la impunidad”.