NTN24
Miércoles, 17 de septiembre de 2025
Miércoles, 17 de septiembre de 2025
Ingrid Betancourt

"El acuerdo de paz instrumentalizó a las víctimas": Íngrid Betancourt cuestiona "impunidad" en sentencia de la JEP a exjefes de las Farc por secuestro

septiembre 17, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Betantourt, que fue secuestrada por la extinta guerrilla en 2002 y liberada seis años después en 2008, habló sobre la sentencia de la JEP a exjefes de las Farc por secuestro.

Ingrid Betancourt, exsenadora y excandidata presidencial, habló con el programa La Tarde de NTN24 sobre la sentencia de la JEP contra excabecillas de las FARC.

Betantourt, que fue secuestrada por la extinta guerrilla en 2002 y liberada seis años después en 2008, contó lo que fue ese momento para ella.

“Siempre es difícil hablar del cautiverio porque emocionalmente es un reto. De pronto decir que seis años son una eternidad de dolor”, comentó.

Además, reveló que la salida de cautiverio fue dura porque “la sociedad colombiana fue muy cruel, no solo conmigo sino con las víctimas”.

Y por ello, por todo lo que sintió y vivió estando en cautiverio, es que considera que las víctimas tienen tanta sed de verdad y reparación.

o

La exsenadora afirmó que ella creyó en el proceso de paz porque quería que funcionara, pero “han pasado muchos años y hoy en día, cuando miro hacia atrás y miro los resultados, siento que nos instrumentalizaron a las víctimas, no nos dijeron la verdad, fue un pacto para garantizar la impunidad”.

“Esto fue un pacto para garantizarle impunidad a los criminales y lo han logrado. A las víctimas nos da palmadas en la espalda, pero cuando se trata de defender nuestros derechos no hay nadie junto a nosotros”, añadió.

Sobre la sentencia señaló que: “Esta sentencia abre la puerta para una guerra jurídica porque en el fondo lo que hay es la manipulación, el manoseo de la sociedad colombiana”.

Y finalizó diciendo que: “Colombia no puede ser el paraíso de la impunidad”.

Temas relacionados:

Ingrid Betancourt

Secuestro

FARC

JEP

Proceso de Paz

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Hay una política (antidroga) equivocada y errática”: Expresidente Iván Duque tras la descertificación de EE. UU. a Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El acuerdo de paz instrumentalizó a las víctimas": Íngrid Betancourt cuestiona "impunidad" en sentencia de la JEP a exjefes de las Farc por secuestro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

El republicano Díaz-Balart lanzó dura advertencia a Maduro si no deja el poder en Venezuela: "Quedar en polvo y en una bolsa plástica"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan cómo se llevaría a cabo una eventual operación militar estadounidense en Venezuela: "sería quirúrgica y sin tropas en terreno venezolano"

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Pensamos que la JEP iba a fallar de otra manera": Luis Mendieta, exsecuestrado por las Farc, sobre este primer polémico fallo

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Eliminar el subsidio al diésel es un acierto o desacierto? Análisis de la decisión del presidente de Ecuador que provocó protestas

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Debe tener ayuda por parte de las fuerzas armadas de Venezuela”: internacionalista habla del despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro

"Matar con un misil a tres pasajeros de una lancha desarmada y no blindada es un asesinato”: Gustavo Petro tras ataque de EE. UU. contra una embarcación cargada con droga que salió de Venezuela

Marco Rubio - Gustavo Petro (AFP)
Marco Rubio

"Además de ser errático, no ha sido un buen socio en lo que respecta a enfrentar a los carteles de la droga": Marco Rubio apunta contra Petro tras descertificación de Colombia

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Gustavo Petro

"A mí no me preocupa la ayuda de Estados Unidos": Petro reacciona a descertificación de Colombia en la lucha antidrogas por parte de la administración Trump

Gustavo Petro/ María Claudia Tarazona - Fotos EFE
María Claudia Tarazona

"Los colombianos no podemos dejar que Petro nos defina, un personaje como ese no puede definir la identidad de un país": María Claudia Tarazona

Francisco Barbosa, exfiscal de Colombia / FOTO: EFE
Colombia

“La principal razón es que el gobierno Petro se alió con los criminales”: Exfiscal Francisco Barbosa sobre la posible descertificación de Colombia en la lucha antidroga

Más de Actualidad

Ver más
Presidente Gustavo Petro durante discurso presidencial - Foto AFP
Gustavo Petro

"Oficiales de Bolívar somos": ⁠el mensaje del presidente Petro en departamento cercano a la frontera con Venezuela

El vuelo más largo del mundo | Foto Canva
Aviones

El vuelo comercial más largo del mundo despegará desde Sudamérica con casi 30 horas de viaje: ¿Cuál es?

Visa estadounidense - Foto de referencia Canva
Visado

"Hacer alguna crítica de alguna política del gobierno no es necesariamente ser antiamericano": abogado de inmigración sobre revisión de EE. UU. a 55 millones de visas

Opinión

Ver más
Arturo McFields China

La brutal amenaza de China a México es un mensaje para Perú, Chile y Brasil

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

La nación por construir

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Presidente Gustavo Petro durante discurso presidencial - Foto AFP
Gustavo Petro

"Oficiales de Bolívar somos": ⁠el mensaje del presidente Petro en departamento cercano a la frontera con Venezuela

El vuelo más largo del mundo | Foto Canva
Aviones

El vuelo comercial más largo del mundo despegará desde Sudamérica con casi 30 horas de viaje: ¿Cuál es?

Jair Bolsonaro/ Luiz Fux - Fotos EFE
Jair Bolsonaro

Tercer juez de caso Bolsonaro difiere con los dos primeros veredictos y vota para absolver al expresidente de presunto complot golpista

Visa estadounidense - Foto de referencia Canva
Visado

"Hacer alguna crítica de alguna política del gobierno no es necesariamente ser antiamericano": abogado de inmigración sobre revisión de EE. UU. a 55 millones de visas

Glioma de tronco cerebral | Foto Canva
Medicina

Histórico: medicamento experimental logra curar a un niño con un tumor cerebral terminal

Balneario de Monagas - Foto referencial
CICPC

Localizan el cuerpo de una joven trans en balneario de Monagas

Javier Milei - AFP
Argentina

El presidente Javier Milei sufrió un ataque con piedras cuando realizaba un acto de campaña en la periferia de Buenos Aires

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda