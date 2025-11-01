NTN24
Sábado, 01 de noviembre de 2025
Sábado, 01 de noviembre de 2025
Mujeres de Ataque

"Nos parece importante escuchar a las comunidades locales": Lyana Latorre, vicepresidenta de la Fundación Rockefeller para América Latina y el Caribe

noviembre 1, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Mujeres de Ataque
Lyana Latorre, vicepresidenta de la Fundación Rockefeller para América Latina y el Caribe, habló en NTN24.

En Mujeres de Ataque con Juan Lozano hablamos con Lyana Latorre, vicepresidenta de la Fundación Rockefeller para América Latina y el Caribe.

Pionera en la filantropiamundial, la fundación promueve el bienestar de la humanidad mediante “la búsqueda de nuevas soluciones, la creación de alianzas inesperadas y la adopción de un enfoque empresarial para ofrecer resultados a personas de todo el mundo”.

