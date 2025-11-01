"Nos parece importante escuchar a las comunidades locales": Lyana Latorre, vicepresidenta de la Fundación Rockefeller para América Latina y el Caribe

En Mujeres de Ataque con Juan Lozano hablamos con Lyana Latorre, vicepresidenta de la Fundación Rockefeller para América Latina y el Caribe.

Pionera en la filantropiamundial, la fundación promueve el bienestar de la humanidad mediante “la búsqueda de nuevas soluciones, la creación de alianzas inesperadas y la adopción de un enfoque empresarial para ofrecer resultados a personas de todo el mundo”.