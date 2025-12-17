NTN24
Miércoles, 17 de diciembre de 2025
Disidencias de las FARC

"Nos vuelve a traer recuerdos de finales de la década de los noventa": coronel retirado del Ejército sobre ataque de las disidencias de las FARC a municipio en Colombia

diciembre 17, 2025
Por: Redacción NTN24
Jaime Ariza, coronel retirado del Ejército de Colombia, calificó como “grave” la crítica situación que se vivió en el municipio del departamento del Cauca.

Es crítica la situación de orden público en el departamento del Cauca, en el suroccidente de Colombia, luego del brutal ataque de las disidencias de las FARC al municipio de Buenos Aires.

Los habitantes pasaron cerca de ocho horas de horror tratando de salvaguardar sus vidas. Decenas de niños y sus familias tuvieron que salir huyendo en medio del fuego cruzado.

Fueron 17 los policías quienes contuvieron el ataque que dejó destruidas casas, la estación de policía, el banco del pueblo, la alcaldía y la casa de justicia.

Jaime Ariza, coronel retirado del Ejército de Colombia, calificó como “grave” la crítica situación que se vivió en el municipio del departamento del Cauca.

“La toma de una población nos vuelve a traer recuerdos de finales de la década de los noventa e inicios de la década de este siglo, cuando desde las zonas de despeje las columnas asesinas de las FARC salían y atacaban con armas no convencionales las poblaciones que para acabar con un puesto de policía acababan con cinco y seis manzanas”, declaró Ariza.

Esas imágenes dan al pueblo colombiano un ingrato recordatorio de lo que las vencidas FARC fueron para el país”, agregó.

A su vez, cuestionó la falta de inteligencia anticipativa por parte del Ejército de Colombia durante el gobierno de Gustavo Petro.

Que vuelva a tener un grupo esta capacidad es muy grave. Primero, porque se está denotando que falta inteligencia anticipativa. La inteligencia anticipativa es la que permite que las autoridades ahorren tiempo, ahorren esfuerzos, ahorren medios y recursos y dirijan la capacidad operacional hacia el esfuerzo principal”, indicó.

La inteligencia la desmantelaron, no solo en este gobierno viene desde el gobierno de Juan Manuel Santos”, explicó.

“Posteriormente, salieron una serie de acusaciones y de perfilamientos y también hubo depuración durante el gobierno Duque. Y este gobierno que lo politizó, politizó la inteligencia estratégica representada en la DNI y colocó gente que no es experta", subrayó.

En ese sentido, señaló que “a la inteligencia militar le redujeron personal, le redujeron capacidad”.

“Lo primero es que no hay inteligencia. Y por eso es que a toda hora la única reacción es poner recompensa para las informaciones. No, la información se recoge. Se recoge en territorio, se recoge de forma técnica y se recoge con información humana”, subrayó.

