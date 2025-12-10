"El Nobel también es de los presos políticos; son nuestros héroes": Sairam Rivas, esposa de Jesús Armas, secuestrado por el régimen de Maduro

Jesús Armas Monasterios, director de la organización no gubernamental Ciudadanía Sin Límites (CSL), fue secuestrado el 10 de diciembre de 2024 por seis agentes encapuchados y no identificados de cuerpos de seguridad de la dictadura venezolana.

Armas, desde hace un año, ha sufrido desaparición forzada, tortura y reclusión en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).

Su detención es condenada a nivel global, incluyendo la Organización de los Estados Americanos (OEA). El mundo lo ha calificado como un secuestro político por su rol destacado en el proceso electoral del 28 de julio de 2024.

Sairam Rivas, esposa de Jesús Armas, secuestrado por el régimen de Nicolás Maduro desde hace un año, habló desde Oslo, Noruega, sobre lo que significa el Nobel de María Corina Machado para los presos políticos.

“Sigue lamentablemente, injustamente, privado de la libertad. Ya pasó por una primera tortura, por 10 meses no tuvo visitas”, dijo Rivas.

“Ya comenzó a recibir visitas, pero enfrentando esta situación de injusta detención”, añadió.

Rivas también aseguró que la detención de su esposo “representa el patrón vivo de represión a la disidencia”.

“Es un líder de muchos años, político que ha hecho un gran trabajo en Caracas documentando fallas en los servicios públicos, pero también es profesor universitario. Su único delito fue que lideró el proceso electoral en Caracas y por eso se le encierra, se le detuvo de manera arbitraria, se le desapareció por una semana”, añadió.

Su esposa aseguró que Armas “está detenido por luchar por lo que todos nosotros luchamos y por todo lo que nosotros creemos”.

Sobre el Nobel a María Corina Machado, Rivas indicó que “hemos hecho viva la consigna de que el Nobel también es de los presos políticos, son nuestros héroes”.