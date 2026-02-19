NTN24
Jueves, 19 de febrero de 2026
Jueves, 19 de febrero de 2026
Petróleos de Venezuela

Venezuela se convierte en el quinto proveedor de petróleo de EE. UU. tras la caída de Maduro, según la Agencia de Información de Energía

febrero 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Petróleo | Foto Canva
Petróleo | Foto Canva
El país marcó un promedio sostenido durante cuatro semanas que cerró en 131.000 barriles diarios.

La agencia de estadística y analítica independiente del Departamento de Energía de Estados, Administración de Información Energética (EIA) anunció que, durante la primera semana de febrero de 2026, Venezuela se consolidó como el quinto mayor proveedor de crudo para las refinerías de Estados Unidos.

o

Según las cifras analizadas, alcanzó un volumen total exportado de 153.000 barriles diarios, y supuso una merma del 13% respecto a los siete días previos. De esa forma recobró protagonismo en el sector petrolero.

Asimismo, la EIA aseguró que este saldo marcó una tendencia de recuperación sostenida: el promedio de cuatro semanas cerró en 131.000 barriles diarios, el registro más alto de 2026.

Factores que llevaron Venezuela al top 5

  • El compromiso de vender aproximadamente 50 millones de barriles de curdo venezolano a lo largo del nuevo ciclo comercial con Estados Unidos.
  • Emisión de licencias que habilitan la inversión directa y exportación libre de petróleo de Venezuela hacia el mercado de Estados Unidos.
  • Recientes cambios en la Ley Orgánica de Hidrocarburos que fomenta una mayor participación de capital extranjero y privado en el sector energético.

Sin embargo, los expertos señalan que, aunque es un avance positivo, la industria se sigue manteniendo lejos de su potencial, puesto que, el promedio de las primeras cinco semanadas del 2026 es alrededor de un 58% inferior al anotado en el periodo de 2025.

o

No obstante, marca apenas una parte del récord alcanzado en enero del 2011, cuando el flujo hacia “Estados Unidos llegó a 1.388.000 barriles diarios”, un promedio de casi nueves veces la exportación actual.

Finalmente, la EIA, concluyó que, aunque la recuperación internacional petrolera se mantiene “avanza con un ritmo gradual en relación con la magnitud de las capacidades instaladas y las expectativas sobre la reintegración completa" al mercado global.

Temas relacionados:

Petróleos de Venezuela

Petróleo

Estados Unidos

Mercado

Gas

Récord

Exportación

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Colombia muy cerca de elecciones legislativas y presidenciales en medio de una crisis de seguridad electoral sin precedentes: 339 municipios en riesgo

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Para ejecutar el 3 de enero de 2026 EE. UU. se tuvo que rodear de una red extensa y profunda de traidores del entorno de Maduro": David Placer quien publicó audios de 'El Pollo' Carvajal

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Departamento de Estado responde sobre contactos de Marco Rubio en Cuba: "Es una nación fallida"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Encuesta sobre eventuales elecciones en Venezuela revela arrolladora ventaja de María Corina Machado frente a Delcy Rodríguez

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Algunas agrupaciones políticas por mayoría han llevado las riendas del país": analista explica la situación política de Perú tras la destitución del presidente Jerí

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Delcy a veces parece la empleada estrella de la CIA": expertos analizan nombramientos en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Tarek William Saab (AFP)
Tarek William Saab

Advierten sobre el grave riesgo de que Tarek William Saab siga siendo el fiscal del régimen venezolano

Hugo 'El Pollo' Carvajal, exjefe de Inteligencia del régimen de Venezuela y Captura de Nicolás Maduro - Fotos: EFE
El Pollo Carvajal

Revelan audios en los que 'El Pollo' Carvajal habría incriminado a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional: habló de "organizaciones criminales paramilitares"

Captura Nicolás Maduro - Foto: EFE
Regimen chavista

Lo que se sabe de la visita consular a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en Estados Unidos

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (AFP)
Marco Rubio

Marco Rubio mantiene "conversaciones secretas" con el nieto de Raúl Castro, según Axios

María Corina Machado y Delcy Rodríguez
Elecciones en Venezuela

Encuesta sobre eventuales elecciones en Venezuela revela arrolladora ventaja de María Corina Machado frente a Delcy Rodríguez

Más de Actualidad

Ver más
Atento: esta es la multa por transitar durante el ‘Día sin Carro y sin Moto’ en Bogotá
Bogotá

Atento: esta es la multa por transitar durante el ‘Día sin Carro y sin Moto’ en Bogotá

Detenciones a migrantes en Estados Unidos por parte de ICE - Foto: AFP
Inmigrantes en Estados Unidos

“Un niño no debería estar nunca bajo la policía migratoria”: experto ante el caso del menor ecuatoriano detenido por la ICE

Tormenta invernal en EE. UU. - AFP
Tormenta invernal

Fuerte tormenta invernal en Estados Unidos ya cobra sus primeras víctimas mortales y deja a más de 700.000 hogares sin electricidad

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Transacción o transición, la jugada macabra de los hermanos Rodríguez en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La estabilidad del silencio

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Atento: esta es la multa por transitar durante el ‘Día sin Carro y sin Moto’ en Bogotá
Bogotá

Atento: esta es la multa por transitar durante el ‘Día sin Carro y sin Moto’ en Bogotá

Detenciones a migrantes en Estados Unidos por parte de ICE - Foto: AFP
Inmigrantes en Estados Unidos

“Un niño no debería estar nunca bajo la policía migratoria”: experto ante el caso del menor ecuatoriano detenido por la ICE

Tormenta invernal en EE. UU. - AFP
Tormenta invernal

Fuerte tormenta invernal en Estados Unidos ya cobra sus primeras víctimas mortales y deja a más de 700.000 hogares sin electricidad

James Van Der Beeck, actor estadounidense / FOTO: EFE
Muerte

Luto en la televisión: murió James Van Der Beek, recordado de la serie "Dawson's Creek"

Liberados de Vente Venezuela / FOTO: Twitter: @MariaCorinaYA
Excarcelaciones en Venezuela

“Siguen estando bajo la sombra del régimen”: coordinadora de Vente Venezuela tras excarcelación de miembros del partido

Reunión Gustavo Petro y Donald Trump - AFP
Encuentro

Una reunión hermética y sin protocolos: Trump y Petro se reunieron en la Casa Blanca tras descertificación, inclusión en la lista OFAC y retiro de visa

Petróleo | Foto Canva
Petróleo en Venezuela

PDVSA revierte recortes en la Faja de Orinoco y alcanza una producción de casi 1 millón de barriles por día, según Reuters

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre