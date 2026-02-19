Venezuela se convierte en el quinto proveedor de petróleo de EE. UU. tras la caída de Maduro, según la Agencia de Información de Energía

La agencia de estadística y analítica independiente del Departamento de Energía de Estados, Administración de Información Energética (EIA) anunció que, durante la primera semana de febrero de 2026, Venezuela se consolidó como el quinto mayor proveedor de crudo para las refinerías de Estados Unidos.

VEA TAMBIÉN Leopoldo López desde el exilio califica a Diosdado Cabello de "diablo hecho persona" y pide su salida o

Según las cifras analizadas, alcanzó un volumen total exportado de 153.000 barriles diarios, y supuso una merma del 13% respecto a los siete días previos. De esa forma recobró protagonismo en el sector petrolero.

Asimismo, la EIA aseguró que este saldo marcó una tendencia de recuperación sostenida: el promedio de cuatro semanas cerró en 131.000 barriles diarios, el registro más alto de 2026.

Factores que llevaron Venezuela al top 5

El compromiso de vender aproximadamente 50 millones de barriles de curdo venezolano a lo largo del nuevo ciclo comercial con Estados Unidos.

Emisión de licencias que habilitan la inversión directa y exportación libre de petróleo de Venezuela hacia el mercado de Estados Unidos.

Recientes cambios en la Ley Orgánica de Hidrocarburos que fomenta una mayor participación de capital extranjero y privado en el sector energético.

Sin embargo, los expertos señalan que, aunque es un avance positivo, la industria se sigue manteniendo lejos de su potencial, puesto que, el promedio de las primeras cinco semanadas del 2026 es alrededor de un 58% inferior al anotado en el periodo de 2025.

No obstante, marca apenas una parte del récord alcanzado en enero del 2011, cuando el flujo hacia “Estados Unidos llegó a 1.388.000 barriles diarios”, un promedio de casi nueves veces la exportación actual.

Finalmente, la EIA, concluyó que, aunque la recuperación internacional petrolera se mantiene “avanza con un ritmo gradual en relación con la magnitud de las capacidades instaladas y las expectativas sobre la reintegración completa" al mercado global.