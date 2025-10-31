¿Nueva carrera nuclear o jugada estratégica? Esto dicen los expertos sobre declaraciones de Trump que ponen en alerta al mundo

Trump reabre la era nuclear. En un anuncio que sacude al mundo, el presidente estadounidense ordenó al Ejército de su país reanudar las pruebas de armas nucleares por primera vez en 33 años.

"Estados Unidos posee más armas nucleares que cualquier otro país. Esto se logró, incluyendo una completa modernización y renovación del arsenal existente, durante mi primer mandato. Debido a su tremendo poder destructivo, ¡me resultó muy difícil hacerlo, pero no tenía otra opción!", escribió Trump en su cuenta de Truth Social.

"Debido a los programas de pruebas de otros países, he instruido al Departamento de Guerra para que inicie las pruebas de nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones. Este proceso comenzará de inmediato", puntualizó.

El mandatario republicano aseguró que "Rusia ocupa el segundo lugar, y China un distante tercer puesto, pero la situación se igualará en cinco años".

