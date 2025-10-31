NTN24
Viernes, 31 de octubre de 2025
Armas nucleares

¿Nueva carrera nuclear o jugada estratégica? Esto dicen los expertos sobre declaraciones de Trump que ponen en alerta al mundo

octubre 31, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Ángulo
El análisis del tema en Ángulo de NTN24 con expertos.

Trump reabre la era nuclear. En un anuncio que sacude al mundo, el presidente estadounidense ordenó al Ejército de su país reanudar las pruebas de armas nucleares por primera vez en 33 años.

"Estados Unidos posee más armas nucleares que cualquier otro país. Esto se logró, incluyendo una completa modernización y renovación del arsenal existente, durante mi primer mandato. Debido a su tremendo poder destructivo, ¡me resultó muy difícil hacerlo, pero no tenía otra opción!", escribió Trump en su cuenta de Truth Social.

"Debido a los programas de pruebas de otros países, he instruido al Departamento de Guerra para que inicie las pruebas de nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones. Este proceso comenzará de inmediato", puntualizó.

El mandatario republicano aseguró que "Rusia ocupa el segundo lugar, y China un distante tercer puesto, pero la situación se igualará en cinco años".

¿Nueva carrera nuclear o jugada estratégica? El análisis del tema en Ángulo de NTN24 con expertos.

Receta para Halloween | Foto Canva
Ponte al Día

Calabazas rellenas de queso crema: la receta fácil y deliciosa para sorprender en Halloween

Lindsey Graham - EFE
Crisis EE. UU. - Colombia

Senador Lindsey Graham dice que el presidente Trump hará anuncio sobre aranceles para Colombia, hoy o mañana, en medio de grave crisis entre los dos países

Cabello - Con el Mazo Dando
Presos políticos en Venezuela

Diosdado Cabello cargó contra la Iglesia católica por pedir la liberación de los presos políticos

