"El trabajo de Delcy es desmantelar el régimen; el problema es que tiene que hacer cosas que no puede hacer": Pedro Mario Burelli

En entrevista con el programa La Noche de NTN24, el empresario y analista Pedro Mario Burelli, quien fue parte de la Junta Directiva de PDVSA, se refirió al panorama en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro durante una operación estadounidense el 3 enero.

En primera instancia, Burelli analizó el papel de Delcy Rodríguez, quien fungía como vicepresidente del régimen y asumió el poder en Venezuela después del arresto de Maduro.

“El trabajo de Delcy Rodríguez es desmantelar el régimen (...) ahí es donde nos vamos a encontrar con el problema y muy rápidamente porque tiene que hacer cosas que no puede hacer”, señaló.

Argumentó que la nueva cabeza del régimen chavista no puede entregar a las personas que están buscadas por la justicia americana, como el hijo de Maduro, Nicolás Maduro Guerra, quien aparece en la acusación por la cual está preso el dictador junto a su esposa, Cilia Flores, en territorio estadounidense, así como otras personas por las que existe una recompensa, como Vladimir Padrino López o Diosdado Cabello.

“Ella está trancada en que lo que le está pidiendo Estados Unidos no lo puede dar. Y la parte más compleja es el desmantelamiento del régimen que se sostiene sola y únicamente por el terror (...) Delcy no está ahí porque es popular, moderada, competente o porque la gente la añora. Ella está ahí porque es parte de una estructura de terror que ella y su hermano ayudaron a montar y que ha generado más de mil presos políticos”, añadió.

Finalmente, concluyó su intervención diciendo que, en pocas palabras, Washington le está exigiendo a Rodríguez que desmonte el andamio en el que está subida: “No lo va poder hacer (…) Y quienes pensaban que ella iba a dar negocios, contratos, se van a dar cuenta que nadie serio va a firmar un contrato mientras no se resuelva el tema de legitimidad en Venezuela”.