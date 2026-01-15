NTN24
"El trabajo de Delcy es desmantelar el régimen; el problema es que tiene que hacer cosas que no puede hacer": Pedro Mario Burelli

enero 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
Pedro Mario Burelli, quien fue parte de la Junta Directiva de PDVSA, analizó en NTN24 la situación en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

En entrevista con el programa La Noche de NTN24, el empresario y analista Pedro Mario Burelli, quien fue parte de la Junta Directiva de PDVSA, se refirió al panorama en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro durante una operación estadounidense el 3 enero.

En primera instancia, Burelli analizó el papel de Delcy Rodríguez, quien fungía como vicepresidente del régimen y asumió el poder en Venezuela después del arresto de Maduro.

o

“El trabajo de Delcy Rodríguez es desmantelar el régimen (...) ahí es donde nos vamos a encontrar con el problema y muy rápidamente porque tiene que hacer cosas que no puede hacer”, señaló.

Argumentó que la nueva cabeza del régimen chavista no puede entregar a las personas que están buscadas por la justicia americana, como el hijo de Maduro, Nicolás Maduro Guerra, quien aparece en la acusación por la cual está preso el dictador junto a su esposa, Cilia Flores, en territorio estadounidense, así como otras personas por las que existe una recompensa, como Vladimir Padrino López o Diosdado Cabello.

o

“Ella está trancada en que lo que le está pidiendo Estados Unidos no lo puede dar. Y la parte más compleja es el desmantelamiento del régimen que se sostiene sola y únicamente por el terror (...) Delcy no está ahí porque es popular, moderada, competente o porque la gente la añora. Ella está ahí porque es parte de una estructura de terror que ella y su hermano ayudaron a montar y que ha generado más de mil presos políticos”, añadió.

Finalmente, concluyó su intervención diciendo que, en pocas palabras, Washington le está exigiendo a Rodríguez que desmonte el andamio en el que está subida: “No lo va poder hacer (…) Y quienes pensaban que ella iba a dar negocios, contratos, se van a dar cuenta que nadie serio va a firmar un contrato mientras no se resuelva el tema de legitimidad en Venezuela”.

