Lunes, 22 de diciembre de 2025
Armas

Nuevas armas de la Guardia Presidencial de Venezuela serían de fabricación iraní

diciembre 22, 2025
Por: Redacción NTN24
Guardia de honor en entrenamiento a civiles - AFP
Maduro ha aumentado desde agosto su equipamento militar tras el inicio del despliegue estadounidense en el Caribe.

En un video publicado por la Dirección General de Contrainteligencia Militar, DGCIM, durante un acto público, se pueden observar lo que serían nuevas armas incorporadas a la Fuerza Armada venezolana.

"Estamos muy conscientes del momento histórico": dice a las tropas el Jefe de la Guardia de Honor Presidencial (GHP), mayor General, Javier Marcano Tábata.

Marcano Tábata es también Director General de la DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar) encargado de la seguridad de Maduro.

El material ha sido analizado, entre otros por el portal Válvula Política, citando la cuenta de War Noir que sugieren que el Ejército venezolano estaría incorporando nuevos fusiles de asalto de fabricación iraní, identificados como DIO KLF, clones del Tipo 56-1 iraní.

Destacan:

• mobiliario sintético estilo DDR

• frenos de boca inclinados

• puntos de anclaje para correas

"La posible incorporación de este armamento apunta a un nuevo capítulo en la cooperación militar entre Venezuela e Irán, en medio del actual contexto geopolítico regional", dice el post.

Maduro ha tenido cuatro meses de amenaza estadounidense, que le declaró la guerra al "Cartel de los Soles", aumentó la recompensa por Maduro y lo declaró jefe de ese grupo terrorista.

Tras ello, el gobernante aumentó el alistamiento de civiles, les dio entrenamiento de armas y declaró el patrullaje permanente.

 

