Nuevo ataque a una presunta narcolancha en el Caribe deja tres muertos

Un ataque estadounidense a una presunta embarcación de tráfico de drogas en el Caribe mató a tres personas afirmó el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, en el último de estos ataques en aguas internacionales.

Estados Unidos ha desplegado barcos en el Caribe y ha enviado aviones de combate a Puerto Rico como parte de una gran fuerza militar que Washington alega es para frenar el tráfico de drogas.

Más de 15 ataques estadounidenses contra presuntas embarcaciones de tráfico de drogas en el Caribe y el Pacífico han causado la muerte de al menos 65 personas en las últimas semanas, lo que genera críticas de gobiernos de la región.

"Esta embarcación, como TODAS LAS DEMÁS, era conocida por nuestra inteligencia por estar involucrada en el contrabando ilícito de narcóticos", dijo Hegseth en X.

"Tres hombres narcoterroristas estaban a bordo de la embarcación durante el ataque, efectuado en aguas internacionales", agregó.

Expertos afirman que los ataques, que comenzaron a principios de septiembre, equivalen a ejecuciones extrajudiciales incluso si tienen como objetivo a traficantes conocidos.

Hegseth dijo que Washington continuaría "cazando... y matando" a presuntos narcotraficantes.

El ataque ocurrió pese a que el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidiera el fin de estas acciones, pues considera que son "violatorias del derecho internacional".

"Estos ataques, y su creciente coste humano, son inaceptables. Estados Unidos debe poner fin a tales ataques y tomar todas las medidas necesarias para impedir el asesinato extrajudicial de las personas que se encuentran a bordo de estas embarcaciones, independientemente de los delitos que se les imputen", afirmó el funcionario de la ONU.