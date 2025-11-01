Petro revive la crisis con EE. UU. y cuestiona "silencio de los gobiernos" sobre ataques a narcolanchas: "¿por qué no se reúne la OEA a estudiar este problema?"

Tras meses de desencuentros con el Gobierno de Estados Unidos, el presidente colombiano, Gustavo Petro, volvió a avivar la disputa con Donald Trump por los operativos contra narcolanchas en el Caribe.

Petro, que ha sido uno de los principales críticos de las operaciones del Gobierno estadounidense contra el envío de drogas por el mar, cuestionó el "silencio" de los gobiernos ante lo que señaló como "violación al derecho internacional".

En concreto, Petro hizo referencia a un comunicado de la ONU en el que se refiere a los ataques a las embarcaciones con droga como "ejecuciones extrajudiciales".

"Estos ataques, con su creciente coste humano, son inaceptables", escribió en un comunicado el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk.

Tras esto, Petro dijo que, "si el gobierno de Trump está violando el derecho internacional al atacar a personas en desproporción inmensa de fuerza en el mar Caribe, es decir que son ejecuciones extrajudiciales como dice la ONU, ¿por qué no se reúne la OEA a estudiar este problema de violación sistemática de Derechos Humanos en el Caribe?".

Asimismo, cuestionó la posición de los gobiernos de la región: "¿Por qué no hay medidas cautelares de la comisión de los derechos humanos en Washington? ¿Miedo a ser iguales en el contexto americano?.¿a qué se debe el silencio del progresismo y de los gobiernos? ¿La convención americana de Derechos Humanos firmada por EEUU, es unilateral? ¿solo sirve en contra de estados latinoamericanos y caribeños y no es americana?".

Y agregó que "se está definiendo la legitimidad de la OEA y el sistema interamericano de DDHH creado en los setenta".

"O somos un continente de Naciones soberanas, o somos un continente colonizado por un imperio", finalizó.

Turk, dijo el viernes que "Estados Unidos debe poner fin a dichos ataques y tomar todas las medidas necesarias para evitar las ejecuciones extrajudiciales de las personas a bordo de esas embarcaciones, más allá del presunto comportamiento delictivo que se les atribuya", agregó.

Turk, además, incidió en que estas personas murieron "en circunstancias que no tienen justificación dentro de la legislación internacional".

Cabe recordar que las operaciones se llevan a cabo en un contexto de gran tensión entre Estados Unidos y Venezuela, cuyo régimen es señalado de comandar una organización criminal denominada Cartel de los Soles.