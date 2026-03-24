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Martes, 24 de marzo de 2026
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Chile

Nuevo Gobierno de Chile retiró el apoyo a la candidatura de la única mujer presidente del país que aspira ser secretaria general de la ONU

marzo 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Votación en la ONU (AFP)
Votación en la ONU (AFP)
La Cancillería de Chile emitió un comunicado en el que aseguró que es "inviable la candidatura".

El recién iniciado Gobierno de Chile, en cabeza del presidente de José Antonio Kast, retiró el apoyo del país a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet para la secretaría general de la ONU, postulación que había hecho la administración del expresidente Gabriel Boric antes de terminar el período, junto con México y Brasil.

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Aunque Bachelet perdió el apoyo de su país, aún puede seguir con su candidatura, gracias al apoyo de las otras dos potencias latinoamericanas.

"La dispersión de candidaturas de países de América Latina y las diferencias con algunos de los actores relevantes que definen este proceso, hacen inviable esta candidatura y el eventual éxito de esta postulación", dijo la Cancillería de Chile a través de un comunicado.

Aunque retiró su apoyo, el Gobierno chileno aseguró que, si la exmandataria sigue con su candidatura, no apoyarán a otro candidato.

Bachelet, quien gobernó al país latinoamericano en dos periodos (2006-2010 y 2014-2018) con el Partido Socialista, busca reemplazar al portugués Antonio Guterres, quien concluye su segundo periodo el 31 de diciembre de 2026.

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De acuerdo con los registros, en 80 años ninguna mujer ha ocupado el cargo de secretaria general de la ONU y apenas se registra un representante de Latinoamérica: el peruano Javier Pérez de Cuéllar, quien estuvo al frente del organismo entre 1982 y 1991.

Una práctica al interior de la ONU, la cual no se encuentra reglamentada y que no siempre se cumple, indica que el máximo cargo se va turnando entre las regiones. En este caso, ya le tocaría el turno de América Latina y se viene buscando que sea una mujer.

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