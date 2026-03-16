A pedido de EE. UU. la ONU anuncia renovación de operaciones temporales en Afganistán: "Debemos evaluar cuidadosamente la utilidad de la ayuda"

El Consejo de Seguridad de la ONU renovó el lunes el mandato de la misión de la ONU en Afganistán por tres meses, un plazo más corto del habitual solicitado por Estados Unidos.

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China fue el encargado de liderar las negociaciones sobre la prórroga de la labor de las fuerzas de mantenimiento de la paz y, en un principio, quería una renovación de un año de la misión, cuyo mandato actual finaliza este martes.

El representante permanente de China, Fu Cong, señaló durante la sesión de este lunes que el Consejo debe “adaptar el mandato y las sanciones vigente a la realidad sobre el terreno” y “facilitar el diálogo” con el objetivo a reconstruir el país.

La mayoría de los miembros del consejo se mostró de acuerdo con China, pero Estados Unidos insistió en reducir el período, argumentando que la ONU tiene que llevar a cabo una revisión más amplia de la misión antes de aprobar una prórroga más larga.

Los gobernantes talibanes de Afganistán, de vuelta al poder desde 2021, están acusados de violaciones a los derechos humanos, incluidas ejecuciones públicas y castigos corporales por delitos como robo, adulterio y consumo de alcohol.

Asimismo, las autoridades también prohíben a las mujeres recibir educación a partir de los 12 años y ser vistas en algunos lugares públicos.

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"A la luz de la intransigencia de los talibanes, debemos evaluar cuidadosamente la utilidad de la ayuda y la participación en Afganistán", declaró la semana pasada el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz.

"El presupuesto de la UNAMA es el mayor de todas las misiones políticas especiales del mundo, incluso tras una reducción del 15% en su presupuesto para 2026", concluyó Waltz.