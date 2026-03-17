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Presos políticos

Alto Comisionado de la ONU expresa preocupación por “tortura” a presos en Venezuela

marzo 17, 2026
Por: Laura Talero Rojas
Volker Türk | Foto AFP
Volker Türk | Foto AFP
El informe resalta que los abusos se dan en los principales centros de Rodeo 1 y Fuerte Guaicaipuro.

El alto comisionado de las Organizaciones Naciones Unidas, Volker Türk, afirmó esta semana que las torturas a presos en Venezuela continúan pese a que Nicolás Maduro ya no esta en el poder.

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Türk dijo que su “oficina ha recibido información sobre la persistencia de torturas y malos tratos a los detenidos, incluso en los centros de Rodeo 1 y Fuerte Guaicaipuro”, cerca de la capital, Caracas.

De acuerdo con la ONG Foro Penal, 508 personas siguen privadas de la libertad por motivos político en Venezuela, entre ellas militares y extranjeros. En ese contexto, Türk aseguró que “persisten los problemas estructurales y sistémicos en materia de derechos humanos”.

Señaló que la falta de acciones por parte del régimen de Venezuela es un motivo de “profunda preocupación”, y expresó e hizo un llamado a las autoridades encargadas de “liberar inmediatamente y sin condiciones a todas las personas detenidas arbitrariamente”.

Asimismo, pidió “más transparencia” en la lista “oficial de las personas liberadas, así como acceso sin restricciones a varios centros de detención”.

Por otro lado, cabe resaltar que el fin de semana en una publicación en la red social X, el director presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, dijo que la “la amnistía no es el todo ni el nada. La esencia del problema está en el propio sistema de justicia que vulnera derechos fundamentales”.

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“En la gran mayoría de los casos no se les ha permitido el derecho a la defensa, no se les ha permitido a los detenidos la visita de un abogado, se ha violado el debido proceso, retardo procesal”, explicó.

“Hay personas con enfermedades, como ustedes han oído varios de los testimonios que no han tenido atención médica y eso para nosotros es fundamental (…) nosotros aquí necesitamos la reinstitucionalización en Venezuela, la reconstrucción del sistema de justicia que funcione”, concluyó.

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