Lunes, 22 de septiembre de 2025
Los misterios de Null Island | Foto Canva
Planeta Tierra

Null Island: el misterioso punto 0,0 en medio del Atlántico que aparece en todos los mapas, pero no existe

septiembre 22, 2025
Por: Laura Talero Rojas
En el cruce exacto del ecuador y el meridiano de Greenwich, en pleno Atlántico, se encuentra Null Island, una isla que no existe.

En medio del océano Atlántico oriental, frente a las costas de África Occidental, existe un punto que ha intrigado a curiosos y expertos en cartografía: la coordenada 0° de latitud y 0° de longitud.

Este cruce perfecto entre el Ecuador y el meridiano de Greenwich no tiene tierra firme, sino una boya oceanográfica que flota en aguas profundas del Golfo de Guinea. Sin embargo, en los mapas digitales aparece como si albergara una enigmática isla llamada Null Island.

A pesar de su nombre, Null Island no existe físicamente. Se trata de una creación ficticia de apenas un metro cuadrado, incorporada en 2009 a la base de datos de Natural Earth, un proyecto de cartografía colaborativa.

Su función es mucho más práctica de lo que parece: detectar errores de geocodificación. Cuando sistemas de ubicación reciben datos incompletos o incorrectos como direcciones mal escritas, edificios inexistentes o coordenadas desordenadas los dispositivos asignan automáticamente la ubicación “0,0”, enviando esos datos a este punto imaginario en medio del océano.

Aunque nadie puede visitarla, Null Island recibe millones de “visitas” digitales cada año, convirtiéndose en una referencia habitual en mapas en línea y plataformas de geolocalización. Este “no-lugar” es un recordatorio de la precisión que exige la tecnología de posicionamiento global.

Asimismo, en el sitio real de estas coordenadas se encuentra la Estación 13010, una boya del programa internacional PIRATA (Prediction and Research Moored Array in the Tropical Atlantic), encargada de recopilar datos climáticos y oceanográficos vitales para entender las variaciones del clima en el Atlántico.

