Miércoles, 13 de agosto de 2025
Se han identificado más de 200.000 especies marinas hasta la fecha | Foto Canva
Descubrimiento

Descubren en el abismo del Pacífico un animal gigante a casi 6.000 metros de profundidad

agosto 13, 2025
Por: Laura Talero Rojas
El hallazgo de esta criatura es clave para el equilibrio del ecosistema marino; se dio en una zona casi inexplorada por el ser humano.

La vida en las profundidades del océano Pacífico sigue siendo un misterio. A casi 6.000 metros bajo el nivel del mar, donde la presencia humana es prácticamente inexistente, un equipo de científicos ha descubierto una especie sorprendente: un animal marino de gran tamaño que habita en condiciones extremas.

o

El hallazgo se logró durante una expedición liderada por la Agencia Japonesa de Ciencia y Tecnología Marina-Terrestre, que utilizó el sumergible tripulado Shinkai 6500 para explorar una zona volcánica en el lecho marino. Allí, incrustado en una roca, se encontró al 'Bathylepeta wadatsumi', un molusco de la familia Lepetidae con características únicas: mide aproximadamente 40,5 mm y su cuerpo está cubierto por placas calcáreas.

Este descubrimiento representa uno de los registros más profundos de vida marina en su hábitat natural. Aunque no se considera revolucionario, su importancia ecológica es significativa. El ‘Bathylepeta wadatsumi’ cumple un rol fundamental en el reciclaje de materia orgánica, contribuyendo al equilibrio de ecosistemas submarinos aún poco explorados.

El nombre de la especie rinde homenaje a Wadatsumi, un personaje del anime One Piece con un rostro redondo y gran tamaño, en alusión al parecido físico con el molusco. Además, en la mitología japonesa, ‘Wadatsumi’ es el dios del mar, reforzando el vínculo entre ciencia, cultura y naturaleza.

Un océano aún por descubrir

Según un artículo publicado por National Geographic, se han identificado más de 200.000 especies marinas hasta la fecha. Sin embargo, los expertos aseguran que esto representa apenas el 10 % de todas las especies que habitan los océanos. Entre los hallazgos más destacados del último año se encuentran:

  • El tiburón guitarra, en Mozambique
  • Un nuevo octocoral, en las Maldivas
  • La esponja más grande del mundo
  • La medusa Crosata
o

Adicionalmente, investigadores del proyecto WoRMS (Registro Mundial de Especies Marinas) seleccionan cada año diez nuevas criaturas para ser presentadas al público y a la comunidad científica.

El investigador Chong Chen, principal responsable del reciente hallazgo, subraya que el uso de sumergibles tripulados sigue siendo la herramienta más efectiva para explorar las profundidades del océano: “Nada reemplaza el ojo humano cuando se trata de observar la vida marina en su estado más puro”.

