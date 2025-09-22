NTN24
Lunes, 22 de septiembre de 2025
Vectis: el ultra sigiloso avión no tripulado que promete revolucionar la guerra aérea | Foto Canva
Avión

Lockheed Martin revela “Vectis”, el dron de combate que cambiará el poder aéreo mundial

septiembre 22, 2025
Por: Laura Talero Rojas
Lockheed Martin presentó Vectis, un avión no tripulado de última generación diseñado para misiones de combate, inteligencia y operaciones defensivas.

La compañía Lockheed Martin, líder mundial en tecnología aeroespacial y de defensa, ha presentado Vectis, un revolucionario avión de combate no tripulado que promete cambiar las reglas del poder aéreo.

Este proyecto, desarrollado en colaboración con la CCA del Grupo 5, está diseñado para proporcionar supervivencia, letalidad y flexibilidad operativa a las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos y países aliados.

El vicepresidente y director general de Lockheed Martin describió el proyecto como un paso disruptivo:

“No estamos simplemente construyendo una nueva plataforma; estamos creando un nuevo paradigma para el poder aéreo basado en un marco de drones altamente capaz, personalizable y asequible”.

Vectis ha sido concebido para integrarse perfectamente con aeronaves de quinta generación como el F-35, así como con futuros cazas, y podrá participar en misiones de ataque de precisión, inteligencia, vigilancia, reconocimiento, guerra electrónica y operaciones defensivas de contramedidas aéreas.

Su diseño permite operar de forma autónoma o en misiones en equipo con aeronaves tripuladas, lo que amplía su capacidad táctica en escenarios de combate modernos.

Asimismo, el dron incorporará tecnologías furtivas de última generación, materiales avanzados y procesos de fabricación digital, lo que reduce costos, garantiza su supervivencia en entornos de alta amenaza y acelera los tiempos de producción.

Según la compañía, ya hay piezas en fabricación y equipos asignados para lograr que Vectis vuele en un plazo de dos años.

Finalmente, su alcance y autonomía lo hacen ideal para operar en teatros de gran escala, incluyendo el Indo-Pacífico, Europa y el Mando Central de EE. UU., regiones clave para las operaciones militares.

