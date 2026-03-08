"Objetivo destruido": el Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos publicó impresionantes imágenes de derribos de drones iraníes lanzados sobre su territorio

El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos publicó este domingo, mediante su cuenta oficial de X, varias imágenes de ataques de sus fuerzas de seguridad contra drones iraníes que fueron lanzados sobre su territorio.

Las imágenes dan cuenta de la precisión de las fuerzas de EAU al momento de defenderse de los ataques. “Objetivo destruido”, se escucha pronunciar en varias ocasiones a los militares que apuntaron contra los drones.

“Imágenes que muestran cómo las defensas aéreas de los EAU interceptan y destruyen vehículos aéreos no tripulados iraníes que intentaron atacar el país”, expresó el Ministerio en un mensaje publicado junto a las imágenes.

El Ministerio, además, advirtió que “no se puede hacer concesiones a la seguridad y la soberanía de la nación. Las Fuerzas Armadas de los EAU están preparadas para disuadir cualquier amenaza”.

Emiratos Árabes Unidos ha sido uno de los países que han sufrido de la agresión del régimen de Irán tras los ataques recibidos por Israel y Estados Unidos en los que murió el líder supremo Alí Jameneí.

En medio de los ataques, entre tanto, Israel anunció también este domingo que abatió comandantes iraníes claves de la Fuerza Quds de élite de la Guardia Revolucionaria del régimen de Irán en un ataque contra un hotel de lujo en Beirut, que, según informó, dejó cinco guardias muertos.

"Durante la noche, la Armada israelí, dirigida por inteligencia precisa de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), llevó a cabo un ataque preciso en Beirut, Líbano, contra cinco comandantes del Cuerpo de Líbano y del Cuerpo de Palestina del CGRI mientras se reunían en un hotel en Beirut", declaró el ejército.

En un comunicado aparte, el jefe militar israelí, el teniente general Eyal Zamir, afirmó: "No hay lugar seguro para el eje del mal iraní en ningún lugar de Oriente Medio, ni en Beirut ni en ningún otro lugar".

Imágenes del ataque muestran que varias habitaciones del hotel, un lugar lujoso con vista al mar, fueron alcanzadas.

En medio de los ataques contra el régimen iraní, entre tanto, este domingo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que el nuevo líder supremo del régimen Irán "no durará mucho" sin su aprobación, después de que las autoridades iraníes anunciaran que la Asamblea de Expertos había elegido al sucesor del tirano Alí Jameneí.

En el noveno día de conflicto, la Asamblea de Expertos del régimen de Irán afirmó que los clérigos encargados de elegir al máximo dirigente del país lograron un consenso, pero no reveló el nombre del sucesor de Jameneí.

Jameneí, de 86 años, fue abatido el 28 de febrero en un bombardeo de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán, que desató el conflicto que ahora se extiende por Medio Oriente y más allá de la región.