Ola de calor deja más de 1.000 muertos y el peor desastre ambiental por incendios forestales en 30 años en España

Los incendios forestales en la mitad oeste de España quemaron hasta el momento 350.000 hectáreas, según datos del servicio europeo Copernicus de este martes, si bien la mejora de las condiciones meteorológicas alimenta la esperanza de extinguirlos.

La cifra se traduce en el peor desastre ambiental por incendios forestales en los últimos 30 años en España.

Este martes a las 07H00 GMT habían ardido 373.000 hectáreas en España en lo que va de año, 30.000 más que un día antes, con la cifra en progresión constante, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), que usa datos de Copernicus.

Más de 1.100 muertes se pueden atribuir a la ola de calor de 16 días que acaba de terminar en España, según estimaciones del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

El número exacto de fallecidos atribuibles a esta ola de calor, que se extendió del 3 al 18 de agosto, asciende a 1.149, según el sistema "MoMo" del ISCIII, que estudia las variaciones de la mortalidad general diaria respecto a lo que sería esperable según las series históricas.

Miles de personas de decenas de pueblos han sido evacuadas, hay decenas de carreteras cortadas y el tráfico en tren de Madrid a Galicia está interrumpido.

Pese a haber acabado la ola de calor que espoleó los grandes incendios forestales en España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avisó este martes de que "quedan horas difíciles" en la lucha contra las llamas.

"A los medios de comunicación les pido, y también a los ciudadanos y ciudadanas (...) que extremen las precauciones, que no nos confiemos, que quedan momentos críticos, que quedan horas difíciles", dijo Sánchez.

El dirigente socialista se dirigió a la prensa tras visitar el centro de mando de un operativo contra un incendio en Extremadura, una región del oeste del país que es una de las más afectadas.

Se trata de la segunda visita de Sánchez a la zona de estos incendios que han causado cuatro muertos, y, como en la primera, el domingo en Galicia, planteó de nuevo la necesidad de alcanzar "un pacto de Estado frente a la emergencia climática".

"Cada año se agrava la emergencia climática, cada año es más recurrente y cada año se aceleran los efectos de esta emergencia climática", en particular "en la península ibérica", argumentó el mandatario.

Tras 16 días en que los 40 ºC fueron la norma en muchos lugares del país, este martes las temperaturas bajaron en toda España y la humedad aumentó en muchos lugares, lo que debería facilitar el trabajo de los bomberos, apoyados por soldados y bomberos procedentes de muchos otros países.

