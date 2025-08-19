NTN24
Martes, 19 de agosto de 2025
España

Ola de calor deja más de 1.000 muertos y el peor desastre ambiental por incendios forestales en 30 años en España

agosto 19, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
Miles de personas han sido evacuadas y decenas de poblaciones arrasadas por el fuego.

Los incendios forestales en la mitad oeste de España quemaron hasta el momento 350.000 hectáreas, según datos del servicio europeo Copernicus de este martes, si bien la mejora de las condiciones meteorológicas alimenta la esperanza de extinguirlos.

La cifra se traduce en el peor desastre ambiental por incendios forestales en los últimos 30 años en España.

Este martes a las 07H00 GMT habían ardido 373.000 hectáreas en España en lo que va de año, 30.000 más que un día antes, con la cifra en progresión constante, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), que usa datos de Copernicus.

Más de 1.100 muertes se pueden atribuir a la ola de calor de 16 días que acaba de terminar en España, según estimaciones del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

o

El número exacto de fallecidos atribuibles a esta ola de calor, que se extendió del 3 al 18 de agosto, asciende a 1.149, según el sistema "MoMo" del ISCIII, que estudia las variaciones de la mortalidad general diaria respecto a lo que sería esperable según las series históricas.

Miles de personas de decenas de pueblos han sido evacuadas, hay decenas de carreteras cortadas y el tráfico en tren de Madrid a Galicia está interrumpido.

Pese a haber acabado la ola de calor que espoleó los grandes incendios forestales en España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avisó este martes de que "quedan horas difíciles" en la lucha contra las llamas.

"A los medios de comunicación les pido, y también a los ciudadanos y ciudadanas (...) que extremen las precauciones, que no nos confiemos, que quedan momentos críticos, que quedan horas difíciles", dijo Sánchez.

El dirigente socialista se dirigió a la prensa tras visitar el centro de mando de un operativo contra un incendio en Extremadura, una región del oeste del país que es una de las más afectadas.

Se trata de la segunda visita de Sánchez a la zona de estos incendios que han causado cuatro muertos, y, como en la primera, el domingo en Galicia, planteó de nuevo la necesidad de alcanzar "un pacto de Estado frente a la emergencia climática".

"Cada año se agrava la emergencia climática, cada año es más recurrente y cada año se aceleran los efectos de esta emergencia climática", en particular "en la península ibérica", argumentó el mandatario.

Tras 16 días en que los 40 ºC fueron la norma en muchos lugares del país, este martes las temperaturas bajaron en toda España y la humedad aumentó en muchos lugares, lo que debería facilitar el trabajo de los bomberos, apoyados por soldados y bomberos procedentes de muchos otros países.

Según estimaciones del Instituto de Investigación en Salud Pública Carlos III, el número de fallecidos atribuibles a esta ola de calor, que se extendió del 3 al 18 de agosto, asciende a 1.149.

Conferencia de Paz de los Musulmanes Ahmadía en Stuttgart, Alemania, el 01 de septiembre de 2023. - Foto: EFE
Islam

Expertos analizan cómo puede el islam contribuir al entendimiento global en medio de los conflictos mundiales

Cárcel de Tocorón - Foto: EFE
Cárceles

Hacinamiento, personal sin preparación, bandas y falta de atención médica: Panorama devastador en las cárceles desde que Chávez creó el Ministerio de Servicios Penitenciarios

Movistar Arena (EFE)
Bogotá

Disturbios en el Movistar Arena en Bogotá obligaron a cancelación del concierto del grupo Damas Gratis: así quedó puerta vulnerada

Luis Díaz con el Bayern Munich ante el Tottenham / FOTO: EFE
Luis Díaz

Luis Díaz sigue demostrando talento con el Bayern Munich; esta vez ‘sacó a bailar’ al argentino ‘Cuti’ Romero en el partido ante el Tottenham

Conferencia de Paz de los Musulmanes Ahmadía en Stuttgart, Alemania, el 01 de septiembre de 2023. - Foto: EFE
Islam

Expertos analizan cómo puede el islam contribuir al entendimiento global en medio de los conflictos mundiales

Muerte - Foto por Canva
Muerte

Lo que se sabe sobre la muerte de famosa actriz que fue hallada sin vida y en alto estado de descomposición en su casa

Daniel Cataño, exjugador de Millonarios, brilla con Bolívar - Foto: AFP
Copa Sudamericana

Exjugador de Millonarios brilla con su nuevo club: Daniel Cataño protagonista con Bolívar en la Copa Sudamericana

Cohete que transporta satélite NISAR de la NASA y de la ISRO - Foto EFE
Satélites

Satélite del tamaño y peso de una camioneta es lanzado al espacio para mapear a la Tierra cada 12 días con loable objetivo

Paso a paso para preparar una rica y deliciosa pasta capresa - Foto referencia: Canva
Ponte al Día

Paso a paso para preparar una rica y deliciosa pasta capresa

La lluvia de meteoros Perseidas y la conjunción de Venus y Júpiter, entre los eventos astronómicos de agosto - Fotos Canva/Nasa
Astronomía

Invitan a ver en agosto la lluvia de meteoros más esperada del año y la conjunción de dos planetas que parecerán un solo cuerpo brillante en el cielo

