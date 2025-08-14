NTN24
Estados Unidos y Venezuela

"Petro, Sheinbaum, Lula da Silva e inclusive el Gobierno de España deben definir de qué lado están": Hugo Acha, experto en seguridad, sobre acciones de EE. UU. hacia el régimen de Venezuela

agosto 14, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Programa: La Tarde
Hugo Acha, analista experto en temas de seguridad, dijo en NTN24 que los gobiernos de la región ya no pueden ignorar una denominación que la Unión Americana ha establecido "con todas las letras".

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó esta mañana en primicia a NTN24 que el despliegue de fuerzas militares aéreas y navales en el sur del mar Caribe fue ordenado para enfrentar a grupos narcotraficantes que están operando con total impunidad en aguas internacionales.

Rubio además dejó claro que cualquier amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos será enfrentada, incluido el Cartel de los Soles, liderado por Nicolás Maduro.

Hugo Acha, analista experto en temas de seguridad y profesor de fuerzas especiales en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, habló sobre este tema en el programa La Tarde de NTN24.

Acha indicó en primer lugar que, si bien ya existía un despliegue "normal y habitual" de fuerzas militares en el área del Caribe, hoy se habla de la aplicación de la orden ejecutiva del 20 de enero de 2025 que define que organizaciones del crimen transnacional organizado pueden ser redefinidas como "organizaciones terroristas de alcance global".

En ese sentido, dicha orden ejecutiva sería la motivación de lo expuesto por Rubio para "detener, contener, neutralizar o eliminar estas amenazas", pues esos grupos criminales representan un riesgo para la seguridad estratégica de los Estados Unidos.

"Estamos en un escenario totalmente nuevo en el que algunos gobiernos de la región, que en algún momento calificaron al régimen de Caracas como simplemente 'otro gobierno progresista', tendrán que revisar sus políticas porque ya no puedes hablar de sesión de soberanía o de zonas binacionales si estás negociando con una organización que Estados Unidos te está diciendo claramente, no es un Gobierno, sino que es una organización terrorista de alcance global", explicó el analista.

El experto en temas de seguridad considera que "los gobiernos de Sheinbaum, Petro, Lula da Silva o inclusive el Gobierno de España deben definir de qué lado están", pues ya no se puede ignorar una situación que la unión americana ha establecido "con todas las letras".

Respecto a las declaraciones de Diosdado Cabello de este jueves sobre un despliegue en el Caribe de las fuerzas venezolanas, Acha manifestó que "más allá de la arrogancia del momento hay que tener cuidado y tomar en serio lo que están diciendo los jerarcas de esta organización" del Cartel de los Soles, que representa un peligro para Estados Unidos.

