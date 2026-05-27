"Se está creando una nueva burguesía a costa de los inmuebles de presos políticos": abogado Joel García sobre casos como el de José Breijo

Joel García, abogado especialista en derecho penal y defensor de derechos humanos, dijo en La Tarde de NTN24 que "se está creando una nueva burguesía a costa de los inmuebles de los presos políticos" del régimen de Venezuela.

Las declaraciones de García se dieron luego de conocer la excarcelación bajo medida de arresto domiciliario de José Breijo, un adulto mayor de 73 años quien, tras salir de prisión, encontró su vivienda invadida por un funcionario policial.

"No son expropiaciones, son robos", dijo García, quien contó en NTN24 que "hay muchos casos de robos de vehículos e inmuebles" por parte de miembros presuntamente vinculados al régimen de Venezuela.

El abogado especialista en derecho penal recordó además el triste caso de Carmen Navas y aseguró que su historia representa "la radiografía de Venezuela". "A falta de instituciones, nos queda la denuncia", expresó.