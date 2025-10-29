NTN24
Miércoles, 29 de octubre de 2025
Miércoles, 29 de octubre de 2025
Brasil

Operativo en Río de Janeiro: ¿una nueva estrategia en la lucha contra el narcotráfico en Brasil?

octubre 29, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Ángulo
María Isabel Puerta, profesora de ciencias políticas, Manuel Supervielle, coronel jubilado del Ejercito de los Estados Unidos, y Txomin Las Heras, investigador adscrito del Observatorio de Venezuela, hablaron en Ángulo de NTN24.

El reciente operativo realizado en las favelas de Río de Janeiro ha generado un intenso debate sobre las estrategias actuales en la lucha contra el narcotráfico en Brasil.

Al respecto, María Isabel Puerta, profesora de ciencias políticas, Manuel Supervielle, coronel jubilado del Ejercito de los Estados Unidos, y Txomin Las Heras, investigador adscrito del Observatorio de Venezuela, hablaron en Ángulo de NTN24.

Supervielle, quien tiene experiencia en terreno en Río, indicó que "cuando el Estado no puede mantener su poder, grupos armados, como los narcotraficantes en Brasil, llenan ese espacio".

Por su parte, María Isabel Puerta sugiere que las tensiones entre Brasil y las políticas de mano dura de Estados Unidos bajo el liderazgo de Trump podrían estar influyendo en estas decisiones.

"Es posible que Brasil esté intentando superar diferencias y posicionarse como un aliado clave en la lucha contra el narcotráfico", indicó Puerta.

Txomin Las Heras, a su turno, explicó que "Brasil es un gobierno federal y la operación fue llevada a cabo por el gobierno de Rio de Janeiro, no por el del presidente Lula".

o

Los expertos también tuvieron un espacio para hablar sobre el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.

Sobre las acciones de Estados Unidos en el Caribe, con la llegada de buques como el USS Gravely y el portaaviones Gerald R. Ford, Txomin Las Heras confirmó que estos movimientos son vistos como una presión sobre el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Según el profesor, estas acciones buscan debilitar la posición de Maduro mediante la presión militar indirecta, con el objetivo de facilitar divisiones internas o negociar su salida del poder.

Enfatizó que "la gran mayoría de drogas ilegales que entran a Estados Unidos cruzan la frontera con México", lo que indica que las operaciones marítimas podrían tener otros fines.

Por su parte, María Isabel Puerta aseguró que el aislamiento del régimen de Maduro se está profundizando.

Temas relacionados:

Brasil

Narcotráfico

Estados Unidos

