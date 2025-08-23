NTN24
Sábado, 23 de agosto de 2025
Sábado, 23 de agosto de 2025
Ministro de Defensa

Oposición impulsará una moción de censura contra el ministro de Defensa por los actos de violencia ocurridos en varios departamentos de Colombia

agosto 23, 2025
Por: Redacción NTN24
Pedro Sánchez, Ministro de Defensa de Colombia, sería citado a moción de censura - Foto: AFP
Pedro Sánchez, Ministro de Defensa de Colombia, sería citado a moción de censura - Foto: AFP
El funcionario sería citado a declarar sobre las irregularidades que se presentaron frente al rescate de los sobrevivientes del atentado en Amalfi.

Durante la última semana, varios departamentos del territorio colombiano se vieron afectados por los actos de violencia que se vivieron en el Valle del Cauca y Antioquia en contra de la fuerza pública y la población civil, actos atroces que terminaron con la vida de 20 personas y dejaron decenas de heridos.

Ante estos hechos, el representante a la Cámara por el partido Centro Democrático, Juan Espinal, dio a conocer que ante la plenaria del legislativo presentarán moción de censura en contra del ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez.

Por medio de sus redes sociales, el político opositor cuestionó el proceder del Gobierno Nacional frente a los actos violentos en los que varios uniformados perdieron la vida.

“Son 13 héroes de la patria, asesinados por los terroristas que han sido protegidos por el gobierno del presidente Gustavo Petro y por su fracasada paz total. Sin duda, este acto terrorista, sumado al de Cali y sumado al de Florencia, amerita que en la Cámara de Representantes adelantemos una moción de censura en contra del ministro de la Defensa”, expresó Espinal.

La iniciativa que se adelantara por parte de la bancada de oposición, según señaló el representante a la Cámara por el Centro Democrático, se debe a la negligencia que existió frente a los hechos ocurridos en el departamento de Antioquia, que cobraron la vida de varios uniformados y dejaron varios heridos.

“Ha llegado una información de que el día de ayer no se procedió de manera inmediata para extraer los cuerpos y rescatar a los sobrevivientes del atentado en Amalfi. Aquí tiene que haber un responsable político y es el ministro de la Defensa”, puntualizó.

o

Ante esto, Juan Espinal señaló de manera enfática y contundente que desde la comisión segunda de la Cámara de Representantes impulsarán la misión de censura en contra de Pedro Sánchez, ministro de Defensa, para que entregue información de la manera en que se procedió ante esta situación en la que “13 héroes de la patria perdieron la vida”.

Recordemos que el pasado jueves 21 de agosto se vivió una jornada de terror por cuenta de la violencia en varios departamentos del territorio colombiano. En dos hechos que han sido atribuidos a disidencias de las Farc, que han dejado un total de 20 víctimas fatales y decenas de heridos.

El primero de ellos ocurrió en el municipio de Amalfi, en Antioquia, donde un helicóptero de la Policía de Colombia fue derribado, presuntamente, por un dron, según información preliminar.

El otro hecho violento se presentó en Cali, Valle del Cauca, lugar donde se reportó una fuerte explosión cerca de las instalaciones de la Base Aérea Marco Fidel Suárez, acto que afectó a varios civiles que se movilizaban por la carrera 8 con carrera 44.

Asimismo, el pasado 22 de agosto en horas de la madrugada, en una zona de alto tráfico de Florencia, Caquetá, detonó una fuerte explosión que afectó a varias viviendas y locales comerciales. Por suerte, este hecho no dejó víctimas fatales.

Temas relacionados:

Ministro de Defensa

Pedro Sánchez

Moción de censura

Oposición

Violencia

Centro Democrático

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Están en el cielo 13 héroes de la patria y en honor a ellos seguiremos trabajando de forma incansable”: Carlos Triana, director General de la Policía

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Tiene un impacto dentro de los militares porque Maduro se mantiene por ellos": Alejandro Hernández analiza la repercusión que tiene en el régimen el despliegue militar en el Caribe

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

ONU declaró el "estado de hambruna" en Gaza luego de que expertos advirtieran que 500.000 personas se encuentran en una situación "catastrófica"

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Qué busca el Gobierno de El Salvador con su nuevo "código de conducta" para las escuelas que incluye mantener el pelo ordenado y llevar el uniforme limpio

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Estamos en un año preelectoral que históricamente ha sido sangriento en el país": oficial en retiro sobre atentados en Colombia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Hay una pandemia de soledad en el mundo occidental": experto en educación habla de los retos de los jóvenes con la llegada de la inteligencia artificial

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Álvaro Uribe acudió al parque El Golfito para rendir homenaje a Miguel Uribe Turbay - Foto: AFP
Álvaro Uribe

Álvaro Uribe acudió al parque El Golfito, lugar del atentado contra Miguel Uribe, para rendir un homenaje al fallecido senador

Franja de Gaza (AFP)
Gaza

ONU declaró el "estado de hambruna" en Gaza luego de que expertos advirtieran que 500.000 personas se encuentran en una situación "catastrófica"

Claudia Piñeiro | Foto: EFE
Escritores

“La realidad es que eso de dejar todo para ponerse a escribir no es tan fácil”: Claudia Piñeiro, escritora argentina

Luto en Cali tras atentado del jueves (EFE)
Atentado en Colombia

"Son producto de la debilidad y la falta de liderazgo del actual gobierno”: Andrés Villamizar sobre hechos de violencia en Cali y Antioquia

Director de la Policía de Colombia (EFE)
Atentado en Colombia

"Están en el cielo 13 héroes de la patria y en honor a ellos seguiremos trabajando de forma incansable”: Carlos Triana, director General de la Policía

Más de Actualidad

Ver más
Represión en Venezuela

CIDH denuncia agravamiento de la represión en Venezuela: "La situación no es nueva, pero ahora es sistemática"

Donald Trump

Asfixiar al régimen con la incautación de bienes y despliegue militar en el Caribe sur: las estrategias de EE.UU. para enfrentar al Cartel de los Soles de Maduro

Bandera ELN/ Soldados colombianos durante desfiles del Día de la Independencia - Fotos AFP
Ejército de Colombia

Atentado del ELN deja un saldo de tres soldados muertos y tres heridos en municipio de Boyacá en Colombia

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Donald Trump

El inquilino de la Casa Blanca

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

Trump reitera que el despido de la Comisionada de Estadísticas Laborales se debió a que último informe sobre el empleo en Estados Unidos fue "amañado"

Represión en Venezuela

CIDH denuncia agravamiento de la represión en Venezuela: "La situación no es nueva, pero ahora es sistemática"

Donald Trump

Asfixiar al régimen con la incautación de bienes y despliegue militar en el Caribe sur: las estrategias de EE.UU. para enfrentar al Cartel de los Soles de Maduro

Bandera ELN/ Soldados colombianos durante desfiles del Día de la Independencia - Fotos AFP
Ejército de Colombia

Atentado del ELN deja un saldo de tres soldados muertos y tres heridos en municipio de Boyacá en Colombia

Marco Rubio, Emmanuel Macron y Benjamín Netanyahu - AFP
Palestina

Francia anuncia próximo reconocimiento del Estado palestino en la Asamblea General de la ONU: Israel condenó la decisión y EE. UU. la tachó de "imprudente"

Foto de la Policía de Alemania (EFE)
Alemania

Miles de evacuados en Alemania tras hallazgo de una bomba de la Segunda Guerra Mundial en un puente

Foto de referencia (EFE)
Violencia en México

Hallan sin vida a maestra mexicana que fue secuestrada y obligada a grabar un video por no pagar una extorsión: manejaba un taxi para mejorar sus ingresos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano