Oposición impulsará una moción de censura contra el ministro de Defensa por los actos de violencia ocurridos en varios departamentos de Colombia

Durante la última semana, varios departamentos del territorio colombiano se vieron afectados por los actos de violencia que se vivieron en el Valle del Cauca y Antioquia en contra de la fuerza pública y la población civil, actos atroces que terminaron con la vida de 20 personas y dejaron decenas de heridos.

Ante estos hechos, el representante a la Cámara por el partido Centro Democrático, Juan Espinal, dio a conocer que ante la plenaria del legislativo presentarán moción de censura en contra del ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez.

Por medio de sus redes sociales, el político opositor cuestionó el proceder del Gobierno Nacional frente a los actos violentos en los que varios uniformados perdieron la vida.

“Son 13 héroes de la patria, asesinados por los terroristas que han sido protegidos por el gobierno del presidente Gustavo Petro y por su fracasada paz total. Sin duda, este acto terrorista, sumado al de Cali y sumado al de Florencia, amerita que en la Cámara de Representantes adelantemos una moción de censura en contra del ministro de la Defensa”, expresó Espinal.

La iniciativa que se adelantara por parte de la bancada de oposición, según señaló el representante a la Cámara por el Centro Democrático, se debe a la negligencia que existió frente a los hechos ocurridos en el departamento de Antioquia, que cobraron la vida de varios uniformados y dejaron varios heridos.

“Ha llegado una información de que el día de ayer no se procedió de manera inmediata para extraer los cuerpos y rescatar a los sobrevivientes del atentado en Amalfi. Aquí tiene que haber un responsable político y es el ministro de la Defensa”, puntualizó.

VEA TAMBIÉN "Es un fracaso la política de seguridad del Gobierno": senadora y precandidata presidencial Paola Holguín sobre la ola de violencia en Colombia o

Ante esto, Juan Espinal señaló de manera enfática y contundente que desde la comisión segunda de la Cámara de Representantes impulsarán la misión de censura en contra de Pedro Sánchez, ministro de Defensa, para que entregue información de la manera en que se procedió ante esta situación en la que “13 héroes de la patria perdieron la vida”.

Recordemos que el pasado jueves 21 de agosto se vivió una jornada de terror por cuenta de la violencia en varios departamentos del territorio colombiano. En dos hechos que han sido atribuidos a disidencias de las Farc, que han dejado un total de 20 víctimas fatales y decenas de heridos.

El primero de ellos ocurrió en el municipio de Amalfi, en Antioquia, donde un helicóptero de la Policía de Colombia fue derribado, presuntamente, por un dron, según información preliminar.

El otro hecho violento se presentó en Cali, Valle del Cauca, lugar donde se reportó una fuerte explosión cerca de las instalaciones de la Base Aérea Marco Fidel Suárez, acto que afectó a varios civiles que se movilizaban por la carrera 8 con carrera 44.

Asimismo, el pasado 22 de agosto en horas de la madrugada, en una zona de alto tráfico de Florencia, Caquetá, detonó una fuerte explosión que afectó a varias viviendas y locales comerciales. Por suerte, este hecho no dejó víctimas fatales.