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Jueves, 09 de abril de 2026
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Cuba

Organización eléctrica prevé apagones en Cuba que afectarán a más de la mitad de la isla este jueves

abril 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Cuba | Foto Canva
Cuba | Foto Canva
Seis de las 16 unidades responsables del 40% del mix energético de generación termoeléctrica del país no están operativas.

De acuerdo con los datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE) realizados por EFE, Cuba enfrentará este jueves apagones prolongados durante toda la jornada, dejando sin corriente a un 57% de la isla.

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La UNE, adscrita al régimen cubano de Energía y Minas, estima que para el horario “pico” de la presente jornada una capacidad de generación de 1.537 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.120 MW.

Tras una avería en plantas eléctricas y trabajos de mantenimiento, seis de las 16 unidades responsables del 40% del mix energético de generación termoeléctrica del país no están operativas.

Tenemos un déficit, como se conoce de combustible, también en la generación distribuida en el fueloil y las patanas y los motores de la generación turca”, explicó el director del Despacho Nacional de Carga.

La diferencia entre oferta y demanda será de 1.745 MW y la afectación estima que se desconectará para evitar apagones caóticos, llegará a los 1.775 MW, indicó los datos de (UNE).

El factor de esta crisis se debe a que la mayoría de las centrales termoeléctricas de Cuba fueron desarrolladas durante la década de los 60 y 70 del siglo pasado y debido a su antigüedad sufren frecuentas averías.

Por otro lado, el 40% restante del mix que está a cargo de los motores de generación, que precisa diésel y fueloil, está paralizada desde enero por el bloqueo de petróleo de Estados Unidos.

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Sin embargo, Washington permitió la semana pasada que Cuba recibiera petróleo ruso con aproximadamente 730.000 barriles, equivalente a 100.000 toneladas de crudo por razones humanitarias ante la crisis energética que vive el país.

Finalmente, el país caribeño ha sufrido en los últimos meses siete desconexiones del Sistema Electro energético Nacional, dos de ellos registrados el pasado mes de marzo en una misma semana.

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