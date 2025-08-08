Otra joven es reportada como desaparecida en Caracas: Salió de Maracay a verse con su novio que nadie conoce

Familiares y amigos de Maikely Leticia Urdaneta Machado de 19 años de edad, denuncian su desaparición desde el pasado sábado 2 de agosto. Al parecer, la joven oriunda de Maracay, se encontraba en Caracas junto a su novio.

Alertaron ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), que desconocen su paradero y nadie tiene razón de su estado de salud.

Yendila Machado, tía de Maikely, contó a Diario La Nación que la joven ya no vivía con su mamá, viajaba con frecuencia a Caracas, y en esta oportunidad ella le dijo a su mamá que iría con su novio, a quien nadie conoce.

"Ella llegó a Caracas la semana pasada, el viernes habló con su mamá por videollamada y le dijo que estaba en apartamento y se lo mostró. Lugar donde ella había estado antes, según las fotos de sus redes sociales".

Señalan que funcionarios del Cicpc se dirigieron al edificio donde presuntamente estarían, pero no los dejaron entrar porque no tenían una orden e incluso negaron haber visto a Maikely dentro de las residencias.

Machado agregó que la última vez que supieron de su sobrina, fue la madrugada del sábado, cuando se comunicó con una amiga en Maracay y le comentó que tenía un dolor muy fuerte, que estaba sangrando y en ese momento se cae la llamada.

"Desde entonces no se sabe nada de Maikely. Nadie sabe nada. Su teléfono permanece apagado, nadie sabe quien es el novio. Todo el mundo niega

haber estado con ella", añadió.

El más reciente informe publicado por la ONG Utopix, señala que en Venezuela al menos 61 mujeres fueron víctimas de feminicidio entre enero y mayo de 2025. Sin embargo, la organización considera sus datos como un subregistro debido a que por la ausencia de balances oficiales, solo tienen acceso a los casos reportados por medios de comunicación.

Utopix insiste en exigir al Estado venezolano y a la sociedad en general "acciones urgentes" contra la violencia de género y denunciar "la impunidad que ampara muchas veces a estos agresores".

El pasado mes de junio, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela anunció la próxima instalación de nuevos tribunales contra la violencia machista en varios estados del país.