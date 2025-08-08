NTN24
Viernes, 08 de agosto de 2025
Viernes, 08 de agosto de 2025
Desaparecidos

Otra joven es reportada como desaparecida en Caracas: Salió de Maracay a verse con su novio que nadie conoce

agosto 8, 2025
Por: Redacción NTN24
Funcionario del Cicpc. AVN
El más reciente informe publicado por la ONG Utopix, señala que en Venezuela al menos 61 mujeres fueron víctimas de feminicidio entre enero y mayo de 2025.

Familiares y amigos de Maikely Leticia Urdaneta Machado de 19 años de edad, denuncian su desaparición desde el pasado sábado 2 de agosto. Al parecer, la joven oriunda de Maracay, se encontraba en Caracas junto a su novio.

o

Alertaron ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), que desconocen su paradero y nadie tiene razón de su estado de salud.

Yendila Machado, tía de Maikely, contó a Diario La Nación que la joven ya no vivía con su mamá, viajaba con frecuencia a Caracas, y en esta oportunidad ella le dijo a su mamá que iría con su novio, a quien nadie conoce.

"Ella llegó a Caracas la semana pasada, el viernes habló con su mamá por videollamada y le dijo que estaba en apartamento y se lo mostró. Lugar donde ella había estado antes, según las fotos de sus redes sociales".

Señalan que funcionarios del Cicpc se dirigieron al edificio donde presuntamente estarían, pero no los dejaron entrar porque no tenían una orden e incluso negaron haber visto a Maikely dentro de las residencias.

Machado agregó que la última vez que supieron de su sobrina, fue la madrugada del sábado, cuando se comunicó con una amiga en Maracay y le comentó que tenía un dolor muy fuerte, que estaba sangrando y en ese momento se cae la llamada.

"Desde entonces no se sabe nada de Maikely. Nadie sabe nada. Su teléfono permanece apagado, nadie sabe quien es el novio. Todo el mundo niega

o

haber estado con ella", añadió.

El más reciente informe publicado por la ONG Utopix, señala que en Venezuela al menos 61 mujeres fueron víctimas de feminicidio entre enero y mayo de 2025. Sin embargo, la organización considera sus datos como un subregistro debido a que por la ausencia de balances oficiales, solo tienen acceso a los casos reportados por medios de comunicación.

Utopix insiste en exigir al Estado venezolano y a la sociedad en general "acciones urgentes" contra la violencia de género y denunciar "la impunidad que ampara muchas veces a estos agresores".

El pasado mes de junio, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela anunció la próxima instalación de nuevos tribunales contra la violencia machista en varios estados del país.

 

Temas relacionados:

Desaparecidos

Feminicidio

Caracas

Maracay

Violencia de género

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Se le ha desconocido su presunción de inocencia y se ha mancillado su honor": Jaime Granados, abogado del expresidente Álvaro Uribe

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Un robo descarado": excandidato presidencial nicaragüense Juan Sebastián Chamorro sobre legislación del territorio fronterizo en el país

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"Lamentablemente en Venezuela es un delito pensar diferente": hermanas de activista político desaparecido

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Caso Bolsonaro: ¿se criminaliza la política o se castiga un delito?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

El día del infierno en la Tierra: se cumplen 80 años del bombardeo nuclear en Hiroshima y Nagasaki en medio de tensiones políticas entre potencias

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuáles son los 3 conflictos globales que representan una amenaza a la especie humana?

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Visitante observa cuadro de la tragedia de Hiroshima - Foto EFE
Hiroshima

El día del infierno en la Tierra: se cumplen 80 años del bombardeo nuclear en Hiroshima y Nagasaki en medio de tensiones políticas entre potencias

Vicky Dávila - EFE
Colombia

"Petro quiere quedarse porque él en el fondo es como Chávez, como Maduro, como Fidel y puede ser peor": precandidata Vicky Dávila lanza advertencias sobre el Gobierno Petro

Foto de referencia (AFP)
Marina

Alto mando de la Marina de EE. UU. lanza advertencia sobre el Ejército venezolano: "no es una nación estable"

Bill y Hillary Clinton - Foto AFP
Caso Jeffrey Epstein

Comisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos cita a Bill y Hillary Clinton en investigación por caso Epstein

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Dina Boluarte, presidente de Perú - Foto EFE
Perú

Gobierno de Perú rechaza declaraciones del presidente Petro sobre supuesta apropiación de un territorio colombiano

Más de Actualidad

Ver más
Cartel por la salud de Miguel Uribe Turbay - Foto EFE
Miguel Uribe Turbay

Esposa de Miguel Uribe confirma que el senador "salió bien de su procedimiento" quirúrgico más reciente

Iglesia católica de Gaza (AFP)
Franja de Gaza

Versiones divididas tras ataque a iglesia católica en Gaza que dejó dos muertos: el papa León XIV reaccionó

Cárteles

EE. UU. designa al Cartel de los Soles como organización terrorista: "Dirigido por el dictador Maduro, este grupo apoya a terroristas que invaden nuestro país para traficar"

Opinión

Ver más
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

¿Ajusticiamiento de la Justicia en Colombia?

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Critican a Zion por su último concierto en Medellín / FOTO: EFE
Polémica

Zion responde a las críticas que le han hecho por sus raros movimientos y extraña manera de actuar en un concierto en Colombia

Cartel por la salud de Miguel Uribe Turbay - Foto EFE
Miguel Uribe Turbay

Esposa de Miguel Uribe confirma que el senador "salió bien de su procedimiento" quirúrgico más reciente

Yeferson Soteldo, jugador venezolano del Santos de Brasil - Foto: EFE
Yeferson Soteldo

El momento exacto de la fuerte entrada que recibió Yeferson Soteldo y que tiene en vilo a Venezuela a un mes de la eliminatoria

El país donde más llueve en el mundo está en Latinoamérica | Foto Canva
Clima

Ni Asia ni Europa: el país con más lluvia del mundo está en Latinoamérica

Carlos Vives - EFE
Carlos Vives

Carlos Vives fue confundido en Estados Unidos con otro cantante colombiano y su reacción se hizo viral: "Siempre de buen humor"

Iglesia católica de Gaza (AFP)
Franja de Gaza

Versiones divididas tras ataque a iglesia católica en Gaza que dejó dos muertos: el papa León XIV reaccionó

Cárteles

EE. UU. designa al Cartel de los Soles como organización terrorista: "Dirigido por el dictador Maduro, este grupo apoya a terroristas que invaden nuestro país para traficar"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano