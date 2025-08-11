En medio de aumento de patrullaje en Venezuela, régimen suspende las visitas en cárceles de presos políticos

Familiares de presos políticos en distintos centros del país denunciaron la suspensión de todas las visitas.

Esto, en medio del incremento de alcabalas y patrullaje en algunas zonas de la capital.

VEA TAMBIÉN Yerno de Edmundo González irá a juicio por estos seis delitos: Tribunal admite las acusaciones de la Fiscalía del régimen y lo envían al Rodeo I o

El ministro de Interior, Diosdado Cabello, dijo que se desmanteló un plan con explosivos y lo vinculó con la oposición, mientras que María Corina Machado ha asegurado a medios internacionales que el mensaje sobre la recompensa de 50 millones de dólares por la cabeza de Maduro "ha llegado", sin revelar detalles.

Los familiares de los detenidos por razones políticas han denunciado la suspensión de todas las visitas así como el ingreso de las medicinas.

Primero fue en El Helicoide, donde está la mayor parte de los presos con renombre, pero también se ha prohibido el acceso de cualquier insumo al Rodeo 1,donde se encuentra entre otros, el hijo del exministro Raúl Baduel, también fallecido en presidio.

"Nuevamente, se nos vulnera un derecho fundamental. Este fin de semana, le correspondía la visita y entrega de paquetería para mi hermano, Josnars Baduel", escribió Andreína Baduel.

VEA TAMBIÉN Colectivos paramilitares golpearon y robaron a las madres de los presos políticos que hacían vigilia frente al TSJ o

"Mi hermana Margareth, llegó hasta El Rodeo I, cumpliendo con cada protocolo, pero le informaron que LAS VISITAS ESTÁN SUSPENDIDAS POR TIEMPO INDEFINIDO, sin explicación, ni motivo y que si quería entregar la paquetería, debía hacerlo a través de otro familiar de un recluso que estuviera allí adentro".

Agregó que se trata solo de verlo. La semana pasada Josnars solicitó medicinas y no hay certeza de que se las hayan entregado.

"La suspensión de visitas y la incomunicación ratifican lo que venimos denunciando: que Josnars ha sido y sigue siendo víctima de torturas, que su salud y sus condiciones se deterioran cada día más por la falta de atención médica, y que El Rodeo I es un CENTRO DE TORTURA, donde las condiciones de reclusión son inhumanas".

La activista recuerda que negar el contacto familiar, restringir la entrega de insumos médicos y mantenerlo bajo estas condiciones es tortura, tanto para él como para nosotros, su familia.

VEA TAMBIÉN Imponen restricciones más duras a los 83 presos políticos aislados El Helicoide o

"Y esto no pasa solo con Josnars: hoy en Venezuela, miles de familias de presos políticos sufren la misma realidad. Por eso seguiremos aquí, levantando la voz y denunciando cada irregularidad, porque no es justo que ninguna familia venezolana tenga que vivir esta situación".